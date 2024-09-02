Школа «Флагман» отметила юбилей на торжественной линейке ко Дню знаний
Школа «Флагман» в Химках отметила десятилетнюю годовщину со дня открытия. Учеников и педагогов учреждения с юбилеем и с началом нового учебного года на торжественной линейке поздравил глава округа Дмитрий Волошин.
Всего в школе учатся около 900 детей. Им предлагают на выбор одно из профильных направлений: гуманитарное или инженерное. Новый учебный год для «Флагмана» уникален тем, что учреждение впервые выпустит одиннадцатиклассников.
«Учителя и педагоги будут помогать и напутствовать, не оставлять ребят одних. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы образовательный процесс был комфортным и плодотворным», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
После торжественной линейки со школьниками провели классный час «Разговоры о важном». Темой для обсуждения стали идеи патриотизма, сохранения исторической памяти и любовь к Родине.
Напомним, что ранее флагман областного образования - Гимназию имени Примакова - посетили губернатор Андрей Воробьев и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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