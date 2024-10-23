23 октября 2024, 13:23

Школа № 3 в Воскресенске получила новый автобус

Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Учащихся средней школы № 3 начал возить новый транспорт. Автобус стал более безопасным и отвечает всем необходимым современным требованиям.

Внутри школьного транспорта установлены удобные сиденья. Каждое из них оборудовано ремнями безопасности, которые надежно защищают детей во время движения.

Автобус совершает три рейса в день, доезжая в том числе до деревни Глиньково. Это очень важно для школьников из отдаленных районов муниципалитета, которые теперь могут без проблем добираться до учебного заведения.

Каждый рейс школьного автобуса сопровождает ответственный работник. Он помогает ученикам пристегнуться ремнями, следит за их безопасностью и за тем, чтобы каждый школьник вышел на нужной ему остановке.

Парк школьных автобусов в Подмосковье обновляют регулярно. Ежегодно новые машины поступают в городские округа. Это позволяет повысить безопасность школьников.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Автобусы Воскресенск
23 октября 2024, 14:07
Экоурок по раздельному сбору отходов провели в школе №1 в Домодедове
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Экологический урок прошел в школе № 1 в Домодедове. Сотрудники Каширского регионального оператора рассказали детям о правилах раздельно сбора и транспортировки отходов.

Экоактивисты объяснили ребятам, как осознанное потребление и сортировка помогают сохранить окружающую среду. Особое внимание на занятии уделили проекту «Мегабак», в рамках которого жители могут сдать крупные вещи и покрышки на переработку.

Школьникам напомнили об экобоксах, куда можно принести батарейки, а также о пунктах приема пластиковых бутылок, жестяных банок и текстиля.

Для участников встречи провели интерактивную игру.

Школьники Город Домодедово
23 октября 2024, 14:03
Очистные сооружения реконструируют в поселке Сергиевском под Коломной
Пресс-служба администрации г.о. Коломна
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Реконструкция очистных сооружений проходит  в поселке Сергиевском. Работы ведутся под контролем специалистов МУП «Тепло Коломны».

Директор предприятия Николай Герлинский объяснил, что после завершения реконструкции главным отличием комплекса станет процесс биологической очистки в аэротенках. Такая схема разработана в Кейптаунском университете. Это даст возможность снизить содержание азота и фосфора в сточной воде и таким образом избежать цветения природных водоемов.

Благодаря блоку доочистки сточных вод после отстаивания в природную среду будет возвращаться более прозрачная вода с меньшим содержанием взвешенных веществ. Использование ультрафиолетового излучения для обеззараживания позволит избежать вторичного загрязнения водоемов.

«Очистка сточных вод будет производиться до нормативных показателей, уменьшатся выбросы дурнопахнущих веществ, и вода в Оке станет значительно чище», - заявил Николай Герлинский.

Таким образом, после реконструкции предприятие получит практически новые очистные сооружения. Их производительность за сутки составит 60 тысяч кубических метров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Строительство Экология
23 октября 2024, 13:41
Депутат Мособлдумы помог с приобретением парт для гимназии в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Новые парты получила гимназии № 1 в городском округе Воскресенск. Их покупка стала возможной благодаря помощи депутата Московской областной думы Екатерины Лобышевой.

Парты в школе были установлены в рамках проекта «Единой России» «Новая школа». Депутат приехала с визитом в школу, чтобы лично убедиться в качестве мебели. Екатерина Лобышева также побеседовала с учениками и их родителями.

«Все дети в один голос признались, что парты очень удобные и пообещали учиться на „четыре“ и „пять“», - рассказала парламентарий.

Екатерина Лобышева также поздравила весь коллектив гимназии с высоким достижением. Воспитанники учебного заведения недавно стали бронзовыми призерами областного чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье».

«Это не удивительно, ведь гимназия № 1 во многих направлениях имеет отличия и награды», - отметила депутат Мособлдумы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благотворительность Школы Воскресенск
23 октября 2024, 13:39
Подмосковье вошло в топ-3 на чемпионате МЧС по гиревому спорту
Главное управление МЧС России по Московской области
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Соревнования по гиревому спорту в рамках спартакиады МЧС России по регионам Центрального Федерального округа прошли в Твери. Команде Подмосковья удалось войти в тройку сильнейших.

Участники соревновались в шести весовых категориях по схеме классического двоеборья: толчок двух гирь по 24 килограмма и рывок.

Сборная МЧС России по Московской области заняла третье общекомандное место. А в личном первенстве лучший результат показал Александр Гордеев, который стал победителем в весовой категории 68 килограммов.

Сотрудник 19 ПСО в весовой категории до 85 килограммов занял второе место, а представитель СПСЧ Реутова Дмитрий Никульчев стал четвертым в весовой категории свыше 85 килограммов.

Наставником подмосковной команды выступил Николай Смирных.

Победители и призеры получили кубки, медали и дипломы. Всем участникам соревнований вручили ценные подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Спортсмены МЧС РФ

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