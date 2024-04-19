Школа № 3 в Чехове присоединится к проекту «Цифровой класс»

«Проекты очень важные для нас. Школа помогает развивать контур этих проектов для других образовательных учреждений, быть примером и развивать нашу систему образования в целом», - отметила начальник Управления образования администрации городского округа Чехов Ирина Заболотнева.

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Флагманская школа № 3 также присоединится к проекту «Умные каникулы».

«Тяжело перечислить все мероприятия в рамках „Умных каникул“. Это и мастер-классы, и воркшопы, и пассивные практики. Мы благодарим руководство всех социальных объектов, включая банки, полицию, следственный комитет, куда наши дети выходят с профориентационными целями», - рассказала директор школы № 3 Екатерина Пыхтина.

За время прошлых «Умных каникул» школьники сплели 12 маскировочных сетей для нужд военнослужащих. Сейчас в учебное время ребята успевают сделать одну-две сети в неделю.

Желание и мотивация детей учитываются педагогическим коллективом и в других направлениях. Например, при формировании профильных и кадетских классов.

Это только малая часть той дополнительной работы, которую в школе № 3 учителя проводят для всестороннего развития подрастающего поколения.