Школа № 2 в Истре поделилась на международном форуме опытом внедрения биатлона в образование

В 2023 году школа № 2 первой из подмосковных образовательных учреждений вошла в федеральный проект «Биатлон в школу», инициированный Союзом биатлонистов России. После к проекту присоединились школы в Химках и Шатуре.

«Вариаций с этим видом спорта очень много, начиная от норм ГТО, заканчивая классическим биатлоном и любыми пересечениями с эстафетными видами - ориентировка на местности, прохождение полос препятствий, фестивали „Юнармии“», - подчеркнул Латыпов.

Напомним, дети, имеющие достижения в спорте, потом получают возможность реализоваться в среднеспециальных и высших учебных заведениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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