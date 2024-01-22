22 января 2024, 21:22

Школа № 19 в Серпухове выиграла деньги на ремонт спортзала в конкурсе «Вклад в будущее»

Читайте нас в: Google Новости

В школе № 19 в Серпухове состоялось торжественное открытие обновленного спортивного зала. В прошлом году школа заняла первое место в конкурсе «Вклад в будущее». Образовательному учреждению выделили на обновление материально-технической базы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На выигранные деньги в спортзале заменили напольное покрытие и освещение, отремонтировали стены, обновили оборудование, спортинвентарь. Заменили мебель для раздевалок, установили новые защитные сетки для окон. Помимо этого, поставили новые уличные тренажеры для спортивного стадиона.

За победу в конкурсе «Вклад в будущее» боролись 23 образовательных учреждения Серпухова. По данным организаторов, данный конкурс планируется проводить в городском округе ежегодно, так что и у других школ тоже есть шанс победить и реализовать свои проекты.

Серпухов конкурсы Образование
22 января 2024, 21:38
Коммунальщики Лобни бросили все силы на борьбу с последствиями обильного снегопада
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Лобненские коммунальщики продолжают активную работу по расчистке снега. Обильные снежные осадки выпали в городе в конце прошлой недели.

Сугробы выросли почти на полметра всего за несколько часов. Коммунальные службы оперативно приступили к работе по отработанному плану - организованно, систематически и последовательно. На уборку бросили все доступные силы и средства. В работе задействовали около 400 дворников и 60 единиц техники, включая погрузчики, самосвалы, мини-погрузчики и тракторы.

Работу координировал оперативный штаб по уборке снега. Одним из способов обратной связи является чат для жителей, где принимаются заявки на уборку. Сотрудники администрации и главного управления содержания территорий зафиксировали все обращения и занесли их в реестр под порядковыми номерами, чтобы исполнители могли предоставить отчеты о результатах после завершения работ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Лобня Снегопад
22 января 2024, 21:27
Более 200 спортсменов приняли участие в соревнованиях по горнолыжному спорту в Подольске
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В этом году более 200 юных спортсменов из разных городов нашей страны приняли участие в открытом первенстве городского округа Подольск по горным лыжам. Протяженность профессиональной трассы для слалома составила 260 метров. В гонках приняли участие 20 подольчан.

Девочки и мальчики в возрасте от 5 до 15 лет соревновались за призы в пяти возрастных категориях. Лучшее время среди самых молодых участников составило 23 целых и 9/10 секунды. Арсений Осин, ученик подольской школы, занял первое место с результатом немного больше 27 секунд.

Открытое первенство округа посвящено памяти Михаила Кузнецова, успешного спортсмена и тренера, игравшего ключевую роль в развитии горнолыжного спорта в Подольске. Соревнования в его честь проводятся на территории комплекса «Красная горка» уже в восьмой раз.

Состязания продолжались на протяжении всего дня. Для спортсменов и гостей комплекса работала бесплатная полевая кухня и проводились веселые разминки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск
22 января 2024, 21:16
Подольск в пятый раз стал местом проведения мотокросса памяти гонщика Виктора Арбекова
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Подольске прошли межрегиональные соревнования по мотокроссу памяти заслуженного мастера спорта Виктора Арбекова. Спортивное мероприятие состоялось в городе уже в пятый раз. В этом году в открытом чемпионате приняли участие около 150 гонщиков.

Принять участие в мотокроссе приехали спортсмены и любители в возрасте от 10 до 70 лет. Подольская трасса в селе Покров построена специально для соревнований имени Виктора Арбекова.

По традиции открыли мотокросс дети на мотоциклах с объемом двигателя от 65 до 85 кубов. Далее на трассу выехали участники постарше на более мощных мотоциклах. В завершении - любители и ветераны этого экстремального вида спорта.

Соревнования проводились по пяти классам. В этот раз подольские мотогонщики показали отличные результаты, заняв четыре призовых места.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск Мотоциклы
22 января 2024, 21:12
Ледовое шоу Ильи Авербуха показали в Пушкино
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Уникальное ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в Пушкино вызвало настоящий восторг зрителей. Постановка прошла в городском округе на прошлой неделе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая каждый день пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На лед катка Центрального парка вышли настоящие мастера фигурного катания, в числе которых были и титулованные спортсмены Максим Шабалин, Албена Денкова и Максим Ставиский. Настоящее ликование зрителей вызвало появление на ледовой сцене двухкратного чемпиона Европы, четырехкратного чемпиона мира, олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Особый номер с огненными факелами исполнил заслуженный артист цирка на льду Алексей Усков.

«В этом году мы 21 город посетили в Подмосковье. И везде потрясающий прием. Пушкино не исключение. Я счастлив, что такой проект только набирает обороты, разрастается. И инфраструктура вокруг катков становится все лучше и лучше», - поделился постановщик ледового спектакля Илья Авербух.

Жители Пушкино и артисты шоу выразили надежду что, подобные представления в городском округе станут еще одной доброй традицией.

Спортсмены Фигурное катание Пушкино Илья Авербух

Новости по теме