Школа № 17 в Серпухове отпраздновала 60-летие

Педагогам школы № 17 к празднику вручили почетные грамоты и благодарственные письма от главы городского округа Серпухов Сергея Никитенко, комитета по образования и профсоюза.

«Школе № 17 я желаю, чтобы еще многие и многие годы открывала свои двери нынешнему и будущим поколением и стала им вторым домом, символом заботы, любви и просвещения. Поздравляю всех нас с юбилеем!», - сказал Сергей Никитенко.

За 60 лет школа прошла путь от восьмилетки до полной общеобразовательной. Появилась здесь и новая большая пристройка. Желающих учиться в этой школе с каждым годом становится больше.

«Я хочу пожелать нашей школе, чтобы она всегда была на высоте, чтобы ее развитие было непреклонным, качество знаний - фундаментальным, ученики - пытливыми, а учителя - самыми талантливыми», - поделилась директор школы № 17 Ольга Ненашева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Педагогам школы № 17 к празднику вручили почетные грамоты и благодарственные письма от главы городского округа Серпухов Сергея Никитенко, комитета по образования и профсоюза.

«Школе № 17 я желаю, чтобы еще многие и многие годы открывала свои двери нынешнему и будущим поколением и стала им вторым домом, символом заботы, любви и просвещения. Поздравляю всех нас с юбилеем!», - сказал Сергей Никитенко.

За 60 лет школа прошла путь от восьмилетки до полной общеобразовательной. Появилась здесь и новая большая пристройка. Желающих учиться в этой школе с каждым годом становится больше.

«Я хочу пожелать нашей школе, чтобы она всегда была на высоте, чтобы ее развитие было непреклонным, качество знаний - фундаментальным, ученики - пытливыми, а учителя - самыми талантливыми», - поделилась директор школы № 17 Ольга Ненашева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».