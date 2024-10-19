19 октября 2024, 17:04

Школа № 15 из Балашихи начала сотрудничество со школой из Могилева

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Сотрудники школы из Балашихи подписали соглашение о сотрудничестве с могилевской школой. Теперь учреждения будут обмениваться опытом и взаимодействовать в разных направлениях.

Коллектив школы из Балашихи побывал на открытых тематических уроках и мероприятиях в могилевской школе № 15. Они отметили, что образовательно-воспитательный процесс в странах-побратимах един.

Представители учреждений обсудили рабочие программы, выпускные экзамены, мероприятия по профориентации и воспитанию школьников. Директора также подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь школы будут проводить совместные мероприятия.

Напомним, что в июне этого года глава городского округа Балашиха Сергей Юров и председатель Могилевского городского исполнительного комитета Александр Студнев подписали соглашение об установлении побратимских связей между Балашихой и Могилевом.

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Школы Балашиха Образование
19 октября 2024, 17:06
Экскурсию для студентов провели на промышленном предприятии в Жуковском
Телеканал «360»
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В городском округе Жуковский первокурсники колледжа «Московия» посетили уникальное предприятие «Векпром». Компания, занимающаяся поставкой, наладкой и ремонтом самого разнообразного оборудования, открыла свои двери для студентов, чтобы показать современные технологии и возможности будущей карьеры.

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Во время экскурсии студенты узнали, что «Векпром» специализируется на работе с высокотехнологичным оборудованием, от станков с программным управлением до гидравлических прессов. Одним из примеров стал станок, который не просто гнет металл, а работает как настоящий компьютер: оператор вводит данные о характеристиках металла, а машина выполняет все действия автоматически.

Компания «Векпром» активно расширяется и ищет новых сотрудников. В следующем году планируется строительство новой площадки с демонстрационным залом, сервисным центром и производственным комплексом.

«Мы в первую очередь предприятие техническое, занимаемся инженерингом, сборкой станков, поставкой и наладкой. Нам нужны технические специалисты, которые хотят идти в ногу с компанией и верят в будущее России», - рассказал генеральный директор Вадим Фролов.

«Векпром» уже несколько лет сотрудничает с колледжами, предоставляя студентам возможность проходить производственную практику и устраиваться на работу после окончания обучения. Это позволяет готовить специалистов со студенческой скамьи и интегрировать их в дружный коллектив компании.

Экскурсии Жуковский Студенты
19 октября 2024, 12:37
Заседание нового литературного клуба пройдет в библиотеке Дмитрова
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Недавно в центральной библиотеке Дмитрова появился литературный клуб «БиблиоФеи». В эти выходные активисты соберутся на встречу, на которой обсудят прочитанные книги и поговорят о творчестве Федора Достоевского.

В клубе «БиблиоФеи» можно не только насладиться чтением, но и поделиться мыслями. На прошлом заседании участники говорили о творчестве Федора Достоевского. Они обсудили книгу «Преступление и наказание».

Также участие в клубе дает возможность завести новых друзей и поучаствовать в интересных мероприятиях и событиях. На новой встрече, которая пройдет сегодня, 19 октября, в шесть часов вечера, участники также обсудят творчество Достоевского.

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Книги Дмитров Писатели
19 октября 2024, 10:55
Глава Фрязина вручил золотые значки ГТО участникам клуба «Активное долголетие»
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Награждение спортивных активистов из клуба «Активное долголетие» прошло во Фрязине. Значки им вручил глава муниципалитета.

Всего с сентября прошлого года обладателями золотых значков комплекса «Готов к труду и обороне» во Фрязине стали 13 жителей серебряного возраста. За это глава городского округа Дмитрий Воробьев поблагодарил руководителя клуба «Активное долголетие» Маргариту Маринаки.

«Знаю, что участники клуба всегда с большим энтузиазмом участвуют в спортивных соревнованиях в городах нашего Подмосковья. А их достижения вдохновляют нас всех и доказывают, что возраст - не преграда для активной жизни!» - сказал Дмитрий Воробьев.

Всего в клубе «Активное долголетие» во Фрязине зарегистрированы более девяти тысяч человек. За время существования клуба 535 из них получили бронзовые знаки, 1190 - серебряные, и 1953 - золотые.

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Спортсмены Активное долголетие Фрязино
18 октября 2024, 23:36
Сотрудников Росприроднадзора наградили за администрирование экологических платежей
Медиасток.рф
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Сотрудники Росприроднадзора получили благодарственные письма подмосковного парламента за администрирование экологических платежей. Награды специалистам вручил заместитель председателя Мособлдумы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов.

По словам Наумова, контроль за средствами, которые взимают за негативное воздействие на окружающую среду с промышленных предприятий - одно из важных направлений работы Роспотребнадзора.

«Наша общая задача заключается в том, чтобы экологические платежи расходовались исключительно на природоохранные мероприятия. Поскольку чистая экология - залог развития Подмосковья» - отметил зампред.

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Награды Роспотребнадзор Мособлдума КПРФ Экология

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