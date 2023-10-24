Школа № 1 в деревне Клементьево открылась после капитального ремонта
Двухэтажное здание школы № 1 в деревне Клементьево под Можайском распахнуло свои двери для учащихся. С этого года юные местные жители будут получать знания в образовательном учреждении, соответствующем всем современным требованиям.
Здание школы было построено в 1940 году, еще до начала войны. За прошедшие годы оно сильно износилось. Однако благодаря президентскому проекту «Современная школа» строение включили в программу капитального ремонта.
В учебном заведении проделали большой объем работ. Так, были усилены проемы, обновлены полы и перекрытия, а также установлены новые перегородки. Кроме того, устаревшие коммуникации заменили на новые, благодаря чему стало возможно провести водоснабжение на второй этаж.
Изменения затронули и фасад. Строители обновили двери и окна, стены обшили панелями, а также установили сигнализацию и камеры видеонаблюдения для безопасности детей.
Напомним, ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров на территории Московской области.
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