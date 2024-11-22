22 ноября 2024, 17:35

Школа № 1 в Чехове отметила 60-летний юбилей

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Школа № 1 в Чехове открылась 8 сентября 1964 года. Учебное заведение входит в топ-500 школ Подмосковья. Ученики не раз становились призерами и победителями различных конкурсов и олимпиад. Коллектив учреждения подготовил праздничный концерт, на который пригласили почетных гостей и первых лиц города.

В праздничном мероприятии приняли участие педагоги, ученики, родители, директор и его заместители, а также учителя-ветераны и выпускники.

«Из стен этой школы выходят высококлассные учителя, врачи, инженеры, да и много других профессий, в которых прославляются выпускники первой школы. Огромное спасибо за поддержку на протяжении многих лет, которую нам оказывают и администрация городского округа, и управление образования», - сказала директор школы № 1 Наталия Бесшапошникова.

С теплотой о школе отзываются и ученики.

«Особенно я хочу отметить учительский коллектив - они всегда слаженно работают и всегда ценят друг друга», - поделился ученик 9 класса Гордей Панов.

Представители администрации, Совета депутатов и управления образования вручили учителям почетные грамоты, благодарственные письма, цветы и денежные сертификаты.

Отметим, школу № 1 планируют включить в региональную программу для проведения капитального ремонта.

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В числе почетных гостей - глава Михаил Собакин. Он поздравил директора, весь преподавательский состав, учеников и выпускников.

«Дорогие ребята, вы - наша надежда и опора в будущем. Сегодня учителя, которые вкладывают в вас все знания в ваше воспитание, они большой вклад делают в будущее. Поэтому, уважаемые преподаватели, уважаемые ветераны, хочу выразить слова благодарности за тот руд, который вы вкладываете в наших детей. Учитель - это призвание», - сказал Михаил Собакин.

В школе обучаются 1300 детей. Педагогический коллектив гордится достижениями воспитанников. В этом году они выпустили 15 медалистов, одна из них получила 100 баллов на ЕГЭ по английскому языку.

Школы Чехов
22 ноября 2024, 18:36
Более 30 новых лифтов  установили в домах Красногорска с начала года
Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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В Красногорске продолжается замена старых лифтов на новые. С начала 2024 года обновили 36 подъемников.

Новые лифты появились в Путилково на Братцевской, 10, в Оптическом переулке, 5 и 7, а также на Железнодорожном проезде, 2. В Нахабино их заменили на Красноармейской, 57 и Лесной, 1А.

Работы проводились так, чтобы жильцы не испытывали неудобств: пока один лифт ремонтировали, второй работал. Новые подъемники безопаснее, тише и экономичнее. Они оснащены светодиодными лампами и дверями с датчиками.

Все детали для лифтов производятся в регионе. Узнать адреса домов, где запланированы работы, можно на сайте Фонда капремонта. Замена лифтов - часть программы, которая делает дома в Подмосковье более удобными и современными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Красногорск Ремонтные работы
22 ноября 2024, 18:35
Студенты Красногорского колледжа посетили станковый завод
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Студенты Красногорского колледжа изучили, как работают предприятия: от станков с программным управлением до IT-систем. Это помогло им увидеть, как теория применяется на практике.

Студенты, обучающиеся профессии «Оператор станков с программным управлением», посетили предприятие «Фарватер». Для них это стало настоящей возможностью погрузиться в атмосферу современного производства. Они увидели работу высокотехнологичных станков с числовым программным управлением, узнали, как их программировать и настраивать, а также познакомились с принципами управления оборудованием.

Для студентов, осваивающих сетевое и системное администрирование, организовали экскурсию по IT-инфраструктуре компании. Они изучили работу серверов, настройку сетей и взаимодействие оборудования. Такой опыт помогает лучше понять, как устроена реальная работа системного администратора.

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Красногорск Студенты
22 ноября 2024, 18:35
Замминистра обороны Цивилева посетила бойцов СВО в госпитале в Красногорске
Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Заместитель министра обороны России Анна Цивилева побывала в Красногорске, чтобы оценить помощь раненым военнослужащим. Она обсудила с врачами и бойцами вопросы выплат за ранения и меры поддержки.

Во время визита Анна Цивилева отметила высокий уровень работы специалистов центра, которые успешно лечат даже самые сложные случаи. Начальник центра Александр Есипов подчеркнул, что благодаря современному оборудованию и опыту медиков удается спасать жизни и восстанавливать здоровье бойцов.

Героев, отличившихся в бою, наградили медалями «За отвагу» и «За храбрость» второй степени. Особое внимание уделили региональным мерам поддержки, предложив дифференцированные выплаты в зависимости от степени тяжести ранений.

Цивилева выразила благодарность медикам за профессионализм и самоотдачу, отметив отличную организацию процесса лечения и реабилитации. Она подчеркнула важность работы по поддержке раненых на всех уровнях.

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Красногорск
22 ноября 2024, 17:59
Мособлдума представила законопроект о поддержке студенческих отрядов
Медиасток.рф
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Торжественное открытие Всероссийского слета студенческих отрядов, приуроченное к 65-летию данного движения, состоялось в Государственном Кремлевском Дворце. В мероприятии приняли участие свыше 12,5 тысяч участников и ветеранов студенческих отрядов из 89 субъектов России и других дружественных стран.

Открытие слета посетила председатель Комитета Московской областной думы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова. Она отметила, что Президент страны часто поднимает вопросы, касающиеся студенческих отрядов, и акцентирует внимание на их значимости для социально-экономического развития и решения ключевых задач на уровне государства. Также Линара Самединова напомнила о том, что согласно Указу Президента от 17 февраля в России ежегодно отмечают День студенческих отрядов.

Председатель комитета подчеркнула, что в этом году отмечается не только юбилей самого движения, но и 20-летие создания организации «Российские студенческие отряды». В честь этих событий по всей стране проходят сотни мероприятий. На федеральном уровне создан Организационный комитет по подготовке и проведению праздничных событий, председательство в котором занимает заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Линара Самединова акцентировала внимание на необходимости поддержать студенческие отряды. Она сообщила, что в Мособлдуме ведется работа над законопроектом, который призван способствовать развитию этой деятельности и формировать правовую основу для государственной поддержки. В проекте закона планируется указать конкретные формы поддержки, а также создать совет по взаимодействию со студенческими отрядами.

По ее словам, аналогичные законы уже действуют более чем в 20 регионах страны. В предлагаемом законопроекте предусматривается возможность выделения субсидий для образовательных учреждений, которые обучают членов студенческих отрядов.

Также рассматривают варианты предоставления субсидий медицинским организациям, где бойцы студотрядов проходят медицинские осмотры. Кроме этого, обсуждается введение льгот на проезд для членов Российских студенческих отрядов на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

Законы Молодежь Мособлдума Студенты Образование

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