03 июня 2024, 20:32

Шестилетние близнецы из Ленинского округа помогли найти пропавшего ребенка

пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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В подмосковном Видном Ленинского городского округа близнецы Миша и Никита помогли найти четырехлетнего мальчика. Об этом рассказали в пресс-службе главы Ленинского округа Станислава Каторова. Малыш уехал на самокате от мамы и потерялся на соседних улицах.

Близнецы Миша и Никита Никифоровы возвращались с тренировки в бассейне вместе с мамой. Мимо них проехал маленький мальчик на самокате. Бдительные братья обратили внимание, что он совсем маленький и рядом никого нет, а скорость самоката очень высокая. Спустя некоторое время навстречу мальчикам выбежала мама пропавшего малыша. Женщина плакала и искала сына, который уехал на самокате через две улицы от нее. Она описала, во что был одет ребенок, близнецы сразу узнали встретившегося мальчика и показали маме, где он находится. Через несколько минут пропавшего малыша нашли.

«Ребята всегда отличались бдительностью и внимательностью, на все обращают внимание, запоминают мелкие детали, у них отличная память на лица, кроме того, всегда анализируют происходящее. Сразу обратили внимание, что мальчик маленький и едет один. Здорово, что мы смогли помочь! Хочется пожелать здоровья всем малышам! Любите и берегите своих детей, они - наше будущее», - прокомментировала мама близнецов Ольга Никифорова.

В пресс-службе отметили, что через год близнецы отправятся в первый класс. Братьям очень нравится делать добрые дела и помогать людям, а когда вырастут, они хотят стать полицейскими.

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Дети Видное Ленинский округ
03 июня 2024, 21:25
Экскурсию по троллейбусному парку для детей провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Дети участников специальной военной операции познакомились с работой троллейбусного парка в Химках. Ребятам провели экскурсию и прокатили на одном из троллейбусов.

Сотрудники депо показали гостям, как устроен моечный комплекс и где ремонтируют транспорт во время поломок. Ребятам дали возможность попробовать себя в роли маляров и самим расписать красками троллейбус. Сотрудник Госавтоинспекции напомнил детям о правилах дорожного движения.

«Мы регулярно проводим экскурсии по нашему парку для химчан. Чаще всего к нам приходят дети и молодежь - это ребята из детских садов, школьники и выпускники колледжей. Рассказываем о нашей деятельности и наглядно показываем, как у нас все работает», - рассказал муниципальный депутат Александр Васильев.

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Дети Химки Экскурсии
03 июня 2024, 21:06
Пробки на трассах Подмосковья вечером 3 июня достигли 5 баллов
ЦБДД
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Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 3 июня. Представители регионального Минтранса также рассказали, где фиксируются основные заторы.

Пробки наблюдаются в сторону области по ряду направлений, включая Ленинградское, Киевское, Дмитровское, Новорижское, Новорязанское, Пятницкое, Рублево-Успенское, Щелковское, Носовихинское, Минское, Мякининское и Каширское шоссе.

Кроме того, движение затруднено на Центральной кольцевой автодороге в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

Водителей призывают проявлять максимальное внимание и осторожность на дорогах в связи с возможными осадками, соблюдать установленный режим скорости и безопасное расстояние между транспортными средствами, а также избегать резких маневров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
03 июня 2024, 20:53
Воробьев обсудил с Патрушевым реализацию проекта «Чистая страна»
Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева
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Реализацию федерального проекта «Чистая страна» обсудили в Подмосковье. Об этом стало известно по результатам встречи губернатора Московской области Андрея Воробьева с заместителем председателя правительства России Дмитрием Патрушевым.

Глава региона подчеркнул, что у Подмосковья сложились теплые отношения с министерством природных ресурсов и министерством сельского хозяйства.

«Это позволяет нам успешно реализовывать федеральный проект „Чистая страна“, а также поддерживать фермеров, сельское хозяйство и пищевую промышленность в регионе», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о программе благоустройства Центра управления регионом. При помощи этой системы жители Подмосковья могут проголосовать за изменения в городских округах, где проживают.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Андрей Воробьев
03 июня 2024, 20:41
Врач из Ленинского округа получила награду «За верность профессии»
Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Заместитель главного врача по педиатрической помощи Видновского перинатального центра, врач высшей категории и главный внештатный неонатолог пятого медицинского сектора Наталья Князева стала обладателем премии «За верность профессии». Награду вручили на I Московском областном конгрессе «Подмосковные вечера. У истоков жизни».

Главным критерием выбора победителей премии был большой стаж работы в профессии и в Московской области. Заместитель главного врача по педиатрической помощи Видновского перинатального центра Наталья Князева трудится в учреждении уже 39 лет. На I Московском областном конгрессе «Подмосковные вечера. У истоков жизни» ее, как отличника здравоохранения, врача высшей категории и главного внештатного неонатолога пятого медицинского сектора, отметили премией «За верность профессии». Об этом рассказали в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Мы очень ценим труд Натальи Юрьевны Князевой и наше совместное взаимодействие. Искренне поздравляем коллегу с полученной наградой и желаем дальнейших успехов в профессии», - прокомментировала главный врач Московского областного перинатального центра, главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Московской области Ольга Серова.

Участников и гостей ждала насыщенная программа пленарных и секционных заседаний, лекций, симпозиумов и тренингов. Врачи обменялись мнениями и рассказали о новых методиках в области акушерства-гинекологии, неонатологии и анестезиологии-реаниматологии.

«Масштабное и очень информативное мероприятие! Участие в нем - прекрасная возможность поделиться знаниями и наработками, и заодно перенять ценные знания у других медучреждений и перинатальных центров», - рассказала главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

Всего в этом конгрессе приняли участие более 500 медиков. Они стали первыми гостями фотовыставки медиапроекта «Гордость в маленьких победах». Она демонстрирует обществу ценность профессии неонатолога.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Награды Врачи Ленинский округ

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