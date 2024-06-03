Шестилетние близнецы из Ленинского округа помогли найти пропавшего ребенка

Близнецы Миша и Никита Никифоровы возвращались с тренировки в бассейне вместе с мамой. Мимо них проехал маленький мальчик на самокате. Бдительные братья обратили внимание, что он совсем маленький и рядом никого нет, а скорость самоката очень высокая. Спустя некоторое время навстречу мальчикам выбежала мама пропавшего малыша. Женщина плакала и искала сына, который уехал на самокате через две улицы от нее. Она описала, во что был одет ребенок, близнецы сразу узнали встретившегося мальчика и показали маме, где он находится. Через несколько минут пропавшего малыша нашли.

«Ребята всегда отличались бдительностью и внимательностью, на все обращают внимание, запоминают мелкие детали, у них отличная память на лица, кроме того, всегда анализируют происходящее. Сразу обратили внимание, что мальчик маленький и едет один. Здорово, что мы смогли помочь! Хочется пожелать здоровья всем малышам! Любите и берегите своих детей, они - наше будущее», - прокомментировала мама близнецов Ольга Никифорова.

В пресс-службе отметили, что через год близнецы отправятся в первый класс. Братьям очень нравится делать добрые дела и помогать людям, а когда вырастут, они хотят стать полицейскими.

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