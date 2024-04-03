03 апреля 2024, 15:05

Шестиэтажный паркинг появится в Ленинском городском округе в 2025 году

Мособлархитектура
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Новый многоуровневый паркинг появится вблизи деревни Горки в Ленинском городском округе. Облик здания одобрила рабочая группа Архитектурной комиссии градостроительного совета Подмосковья.

По словам министра Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, шестиэтажное здание парковки площадью более десяти тысяч квадратных метров рассчитано на 309 автомобильных мест.

«На первом этаже паркинга также предусмотрены автомойка на четыре поста и станция технического обслуживания автомобилей. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году. В результате реализации объекта будет создано порядка 28 новых рабочих мест», - рассказал Гордиенко.

Перфорированные элементы серого цвета украсят здание сверху вниз по периметру. Зону первого этажа и лестничные марши отделают черным керамогранитом. На первом этаже общественных помещений появятся витражные окна.

Основные входы в здание сделают без ступеней и пандусов, с учетом маломобильных групп посетителей. Также на территории проложат пешеходные дорожки, посадят газон и установят удобные скамейки.

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Ленинский округ Архитектура
03 апреля 2024, 15:06
Литературная викторина для дошкольников прошла в Воскресенске
Медиасток.рф
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Литературная викторина «Чемодан с загадками» прошла в Воскресенске к Международному дню детской книги. Участие в конкурсах приняли воспитанники детского сада «Аленушка».

Викторина прошла в стенах Центральной детской библиотеки. Дети приняли участие в конкурсах и даже показали инсценировку сказки «Репка». На творческом мастер-классе ребята смастерили своими руками золотую рыбку.

Завершилось мероприятие просмотром мультфильма по мотивам русской народной сказки «Лиса и волк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Дети Воскресенск
03 апреля 2024, 15:00
Единый день диспансеризации пройдет в Солнечногорске 6 апреля
Администрация городского округа Солнечногорск
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Более 20 тысяч человек прошли диспансеризацию в Солнечногорске с начала 2024 года. Записаться на медицинский осмотр могут все желающие старше 18 лет. Главное условие — быть прикрепленным к поликлинике, иметь с собой паспорт, полис и СНИЛС.

По словам заведующей отделением медицинской профилактики Солнечногорской больницы Екатерины Андросовой, медосмотр нужен не только для выявления болезней, но и для профилактики их возникновения.

«Диспансеризацию необходимо проходить для оценки факторов риска, которые приводят к хроническим неинфекционным заболеваниям, те самые первые звоночки, скорректировав которые, можно предотвратить заболевание вовсе. Проявление заботы о своем здоровье, даже когда ничего не беспокоит, начинается с диспансеризации», - рассказала Андросова.

Единый день диспансеризации пройдет 6 апреля с 9:00 до 14:00 в Центральной поликлинике города. В обязательную программу обследования входит флюорография, общий анализ крови, биохимия, ЭКГ с 35 лет и маммография.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Поликлиники Диспансеризация
03 апреля 2024, 14:59
Глава Коломны принял свыше 60 обращений от жителей на выездной администрации
Пресс-служба администрации города или района
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Жители Коломны задали около 60 вопросов на выездной администрации в поселке центральной усадьбы совхоза «Озеры». Прием провел глава округа и его профильные заместители.

Как рассказали в администрации округа, обращения касались частных и общих вопросов. Так, в доме № 48 попросили обратить особое внимание на подвалы и расчистить их от старых сараев. Вопрос передали управляющей компании, сотрудники которой исследуют здание.

Кроме того, жители обратились с просьбой сохранить небольшие приусадебные участки у подъездов. Им объяснили, что территории можно использовать дальше, если они содержатся в ухоженном виде, а ограждения соответствуют нормативам.

Еще одной темой обсуждения стал отлов бездомных собак. Сообщить о беспризорных животных можно по номеру 112 или 8-800-550-65-22.

«Почти 40 обращений зарегистрировали в этот день от жителей поселка наши специалисты. За каждым мы закрепили исполнителя. В течение установленного срока они предоставят заявителям официальный ответ или же устранят заявленную проблему», - сказал глава округа Александр Гречищев.

Выездная администрация позволяет жителям отдаленных территорий пообщаться с главой округа и его заместителями.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна
03 апреля 2024, 14:59
Подмосковные компании представят продукцию на выставке в Китае
Пресс-служба Мининвеста МО
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Подмосковные компании приглашают на бизнес-миссию в Китай. Там они смогут представить свою продукцию, а также обменяться опытом с иностранными коллегами и завести новые знакомства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие пройдет с 22 по 24 апреля. На данный момент на участие в бизнес-миссии заявлено более 40 российских производителей, включая подмосковные производства. Чтобы стать участником мероприятия, необходимо оставить заявку на сайте Фонда поддержки ВЭД Московской области и презентовать продукцию до 8 апреля.

Напомним, предпринимателям Московской области доступны различные меры поддержки. С полным перечнем можно ознакомиться на инвестиционном портале региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Экспорт Китай

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