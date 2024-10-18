Шестиэтажный паркинг на 500 мест построят в Ленинском округе в 2025 году

Заместитель главы муниципалитета Андрей Пальтов отметил, что такие парковки позволяют разместить большое количество машин, что в условиях города особенно важно. «Жителям не придется тратить много времени на поиск свободных мест, а закрытая стоянка обеспечит защиту транспортным средствам», - сказал он.

Строительная готовность объекта, составляет 18%. Сейчас работы ведутся на уровне второго этажа. Специалисты уже уложили фундамент и установили конструкции подземной части.

Площадь паркинга составляет 15 тысяч квадратных метров. На первом этаже будут находиться автомойка, супермаркет и помещения, которые планируют сдавать в аренду. По сквозной галерее жители города смогут выйти к остановке общественного транспорта. Автомобили будут размещаться на четырех этажах, со второго по пятый, а на крыше сделают открытую стоянку. Также будет благоустроена прилегающая территория.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».