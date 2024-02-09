09 февраля 2024, 22:34

Шестибалльные пробки образовались на дорогах Подмосковья вечером 9 февраля

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Минтранс Подмосковья опубликовал информацию о дорожной обстановке в пятничный вечер, 9 февраля. Пробки — шесть баллов.

Непросто будет проехать по Ленинградскому, Новорижскому, Носовихинскому, Дмитровскому, Новорязанскому, Каширскому, Рублево-Успенскому, Волковскому, Ярославскому, Пятницкому, Калужскому и Щелковскому шоссе.

Также движение затруднено на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными и острожными, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

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Пробки Дороги
09 февраля 2024, 22:20
Елена Рябиченко из Серпухова победила в конкурсе «Подмосковная медсестра»
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Сотрудник Серпуховской больницы Елена Рябиченко победила в областном конкурсе медработников. Она выиграла премию в номинации «Подмосковная медсестра/медбрат».

По словам Рябиченко, она с детства мечтала помогать людям. Окончив серпуховское медицинское училище, она сначала поработала в Москве фельдшером, но потом решила вернуться в родной город, где трудится уже 20 лет. Информацию о конкурсе Елена нашла сама и немедленно приступила к подготовке, но не верила, что получит главную премию.

«Совершенно не думала, что я пройду во второй тур, для меня это было полной неожиданностью. Первый и третий этап были совмещены в один день. Было волнительно, ты приезжаешь и совершенно не знаешь, что тебе достанется. Мы готовились, перечитывали все новые стандарты», - рассказала Рябиченко.

По словам Елены, после объявления результатов, она не выдержала и расплакалась от радости, ведь стать лучшей в регионе в своей профессии - это большая честь.

«Во-первых, я защитила честь своего стационара. Во-вторых, я не подвела свое начальство, и я доказала, что можно и работать, и получать награды», - отметила победительница.

Напомним, что в Подмосковье два года подряд проходила профессиональная премия для медицинских специалистов - «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Серпухов Медицина
09 февраля 2024, 21:53
Количество технологических сбоев в сфере ЖКХ в Подмосковье на прошлой неделе снизилось на 13%
ГКУ МО "МОС АВС"
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Специалисты аварийной службы ГКУ МО «МОС АВС» зафиксировали снижение на 13% количество технологических сбоев на объектах ЖКХ в Подмосковье. Данные прошлой недели сравнили с периодом трехнедельной давности.

Так, на минувшей неделе сотрудники подведомственной организации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области аварийно-восстановительной службы ГКУ МО «МОС АВС» получили информацию о 239 случаях технологических сбоев на различных объектах региона, в то время как тремя неделями ранее фиксировалось 274.

Оперативные группы выезжали на работу по устранению сбоев 141 раз в различные муниципалитеты области.

Как рассказали в организации, из 239 технологических сбоев 68 - касались теплоснабжения и 109 - электричества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Коммунальные аварии
09 февраля 2024, 20:51
Штаб правительства Подмосковья обсудил модернизацию сетей теплоснабжения в Чехове
Министерство энергетики Московской области
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Региональный Штаб по модернизации теплоснабжения прошел в Правительстве Подмосковья. Главной темой обсуждения стали планы по усовершенствованию теплоснабжающего хозяйства городского округа Чехов.

По словам главы округа Михаила Собакина, на территории работают 34 котельные и 17 центральных тепловых пунктов. Протяженность сетей центрального отопления и горячего водоснабжения городского округа составляет почти 180 тысяч километров.

Он доложил вице-губернатору Московской области - министру энергетики Московской области Евгению Хромушину о состоянии системы теплоснабжения и представил перспективный план модернизации на предстоящий год и трехлетний период.

Так, в 2024 году планируется выполнить капитальный ремонт пяти котельных и пяти центральных тепловых пунктов. Кроме того, на одиннадцати котельных и одном центральном тепловом пункте будет проведена модернизация Напомним, что в Подмосковье работает группа экспертов федерального уровня, которые принимают участие в оценке текущей ситуации с теплоснабжением муниципалитетов для совместного принятия решений по устранения существующих проблем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Чехов
09 февраля 2024, 20:29
Единый день профориентации прошел для школьников с ОВЗ в Подмосковье
Министерство образования Московской области
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Второй этап Единого дня профессиональной ориентации для школьников с инвалидностью и ОВЗ прошел в Подмосковье. В акции приняли участие три с половиной тысячи учеников.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, колледжи, техникумы и вузы региона организовали для детей экскурсии, мастер-классы, профессиональные пробы, встречи с будущими работодателями и многое другое.

«Ребята окунулись в атмосферу профессионального образования, получили сведения о специальностях, профессиях и будущих работодателях», - рассказали в ведомстве.

В Едином дне профессиональной ориентации приняли участие такие крупные компании, как концерн «Калашников», «Ростелеком», «Мособлгаз» и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школьники

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