Шесть выпускников из Богородского округа получили 100 баллов на ЕГЭ

Единственной выпускницей, которая набрала 100 баллов на ЕГЭ по химии, стала Алина Кумскова из Центра образования № 5. Также сразу пять выпускниц получили максимальный бал по литературе. Это Елизавета Кострома, Мария Качановская, Полина Беззубцева, Надежда Горелова и Виктория Смирнова.

Экзаменационная кампания для выпускников не закончена. Впереди у них еще несколько экзаменов, а также ожидание результатов по остальным предметам. Напомним, что с 2019 года, в соответствии с постановлением правительства Московской области, выпускники подмосковных школ, набравшие по двум и более учебным предметам максимальный балл ЕГЭ, получают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем защиты детей.

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