05 июня 2024, 16:21

Шесть выпускников из Богородского округа получили 100 баллов на ЕГЭ

РИА «Новости»
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В Богородском округе стали известны первые результаты ЕГЭ по географии, литературе и химии. Максимальный балл набрали сразу шесть выпускниц.

Единственной выпускницей, которая набрала 100 баллов на ЕГЭ по химии, стала Алина Кумскова из Центра образования № 5. Также сразу пять выпускниц получили максимальный бал по литературе. Это Елизавета Кострома, Мария Качановская, Полина Беззубцева, Надежда Горелова и Виктория Смирнова.

Экзаменационная кампания для выпускников не закончена. Впереди у них еще несколько экзаменов, а также ожидание результатов по остальным предметам. Напомним, что с 2019 года, в соответствии с постановлением правительства Московской области, выпускники подмосковных школ, набравшие по двум и более учебным предметам максимальный балл ЕГЭ, получают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем защиты детей.

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ЕГЭ Дети Школы Богородский
05 июня 2024, 16:29
Более 70 лифтов заменят в Мытищах до конца года
Министерство ЖКХ МО
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В Подмосковье реализуется большая программа капитального ремонта многоквартирных домов. В этом году в ее рамках в Мытищах заменят свыше 70 лифтов.

«Весь лифтовой парк, отработавший нормативный срок 25 лет, в Подмосковье заменен. С 2020 года программа по замене лифтов реализуется в плановом режиме», - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

По его словам, за год в Подмосковье заменили около 270 лифтов. В этом году планируется установить более 560 новых лифтов. Работы в данном направлении проведут в Богородском округе, Балашихе, Электростали, Королеве и других округах.

«Все новые лифты отвечают современным требованиям безопасности, новые кабины энергосберегающие, обладают антивандальными свойствами и тихим ходом», - заключил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Мытищи
05 июня 2024, 16:26
Земельные инспекторы Подмосковья прошли курсы повышения квалификации
МИО МО
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Обучение муниципальных земельных инспекторов Московской области по программе повышения квалификации завершилось в регионе. Курсы прошли на базе ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии».

Специалисты успешно завершили программу «Определение возраста и видового состава древесно-кустарниковой растительности с целью установления срока неиспользования земельных участков по целевому назначению». В обучении приняли участие 65 инспекторов, работающих в городских округах с землями сельхозназначения.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила ценность знаний, которые получили инспекторы от преподавателей с научными степенями по биологии и сельском хозяйстве. Они позволят делать точные выводы о неиспользовании сельхозназначенных участков на основании состояния участка и анализа его древесно-кустарниковой растительности в течение трех лет.

Сейчас муниципальные земельные инспекторы уже получают документы, подтверждающие успешное прохождение обучения.

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Сельское хозяйство
05 июня 2024, 16:24
Три выпускницы из Воскресенска сдали ЕГЭ на 100 баллов
Unsplash
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В городском округе Воскресенск подвели итоги Единого государственного экзамена. Три выпускницы общеобразовательных учреждений получили максимальные 100 баллов за экзамены по литературе и химии.

Дарья Тамбеева из лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова и Кира Афанасьева из школы «Наши традиции» набрали по 100 баллов за экзамен по литературе. Это позволило им не только заслужить почетное звание стобалльников, но получить статус победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Дарья также приняла участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в составе сборной команды Московской области по русскому языку и литературе.

Третьей стобалльницей городского округа Воскресенск стала еще одна выпускница лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова. Агата Булычева стала лучшей на экзамене по химии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

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ЕГЭ Школьники Воскресенск
05 июня 2024, 16:09
Муниципальный этапа конкурса «Воспитатели России» прошел в Воскресенске
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В Воскресенске подвели итоги муниципального этапа всероссийского конкурса «Воспитатели России». В нем приняли конкурса участие 15 педагогов из образовательных учреждений городского округа.

Участники представили конкурсные материалы, включающие видеоролик и письменную работу, описывающую программы, образовательные методики или технологии.

По решению экспертного совета победителями муниципального этапа стали педагоги Юлия Маркина, Татьяна Логунова и Валентина Бабанова.

Работы победителей направят на региональный этап конкурса. Цель проведения конкурса заключается в выявлении, поддержке и распространении инновационного педагогического опыта, стимулировании успешной работы педагогов дошкольного образования и популяризации профессии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Учителя Воскресенск конкурсы

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