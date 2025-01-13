Шесть спортсменов из Домодедова победили на турнире по вольной борьбе

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих по Казанскому направлению, изменится с 14 января. Это вызвано проведением работ по модернизации объектов энергоснабжения на двух участках.

Работы планируется провести 14, 23 и 28 января на перегоне Дивово - Рыбное в технологические окна с 07:40 до 10:40. Это повлияет на расписание ряда электричек, курсирующих между станциями Рязань-1, Рыбное, Голутвин, Москва-Пассажирская-Казанская, а также Ряжск и Рязань-2. Из расписания также выведут пригородные поезда № 6005 и № 6012, которые следуют по маршруту Рязань-1 - Дивово и обратно.

Московская железная дорога призывает пассажиров с пониманием отнестись к изменениям и ознакомиться с актуальным расписанием пригородных поездов.

Получить необходимую информацию можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».