Шесть социальных объектов отремонтировали в Пушкинском округе в 2023 году

Учреждения привели в соответствие со стандартом, который действует в Московской области. Помимо косметического ремонта, там заменили инженерные коммуникации, а также установили 225 единиц нового медицинского оборудования.

Один из главных проектов по обновлению социальной инфраструктуры - капитальный ремонт Ивантеевского филиала Пушкинской больницы имени Розанова. В порядок привели семиэтажный хирургический корпус, инфекционное отделение и терапевтический корпус.

Напомним, здание больницы построили еще в 1970-е годы. Первый капитальный ремонт начали там в 2019 году.

«Мы заменили практически все аналоговое оборудование на цифровое, <…> в том числе и тяжелое: томографы, рентгены», - рассказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

В будущем в Ивантеевке планируется отремонтировать еще несколько корпусов больницы, здание женской консультации и поликлиники для взрослых. Эти работы планируют начать в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».