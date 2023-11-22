22 ноября 2023, 08:48

Шесть социальных объектов отремонтировали в Пушкинском округе в 2023 году

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

Женскую консультацию, стационары и поликлиники отремонтировали в городском округе Пушкинский в 2023 году. Всего обновили шесть объектов социальной сферы. Об этом в «Интервью 360» рассказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Учреждения привели в соответствие со стандартом, который действует в Московской области. Помимо косметического ремонта, там заменили инженерные коммуникации, а также установили 225 единиц нового медицинского оборудования.

Один из главных проектов по обновлению социальной инфраструктуры - капитальный ремонт Ивантеевского филиала Пушкинской больницы имени Розанова. В порядок привели семиэтажный хирургический корпус, инфекционное отделение и терапевтический корпус.

Напомним, здание больницы построили еще в 1970-е годы. Первый капитальный ремонт начали там в 2019 году.

«Мы заменили практически все аналоговое оборудование на цифровое, <…> в том числе и тяжелое: томографы, рентгены», - рассказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

В будущем в Ивантеевке планируется отремонтировать еще несколько корпусов больницы, здание женской консультации и поликлиники для взрослых. Эти работы планируют начать в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пушкино Ремонтные работы
22 ноября 2023, 09:27
Комплекс по производству стройматериалов расширят в Истре
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Компания «ЗТМ Люкс» получила участок по программе поддержки «Земля за рубль». На нем предприятие построит промышленный комплекс по производству гранулированной пеностеклокерамики и сорбентов.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, в проект инвестируют 200 миллионов рублей. На предприятии создадут еще 35 рабочих мест.

«В рамках проекта инвестор планирует организовать производство теплоизоляционных материалов, которые сегодня востребованы на рынке в связи с уходом ряда иностранных производителей этой продукции. Ввод производственного комплекса в эксплуатацию запланирован на 2026 год», - сказала она.

Комплекс построят в рамках первого этапа, всего их будет шесть. По словам главы Минимущества Подмосковья Натальи Адигамовой, для реализации проекта компания арендовала свыше 10 гектаров.

«Планируемая к выпуску промышленным комплексом продукция находит широкое применение во многих сферах и отраслях: в создании облегченных теплоизоляционных конструкций для гражданского строительства и возведения специальных зданий и сооружений, производстве сухих строительных смесей и лакокрасочных изделий, в водоподготовке, фармацевтике, а также нефтехимической промышленности», - уточнила она.

Выход предприятия на полную мощность обеспечит импортозамещение продукции в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Заводы
22 ноября 2023, 08:22
Хореографический ансамбль из Химок победил на творческом фестивале в Санкт-Петербурге
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Воспитанники детской школы искусств имени Верстовского в Химках победили в суперфинале фестиваля ArtCon международного проекта «Салют талантов» в Санкт-Петербурге. Хореографический ансамбль «Химчаночка» получил премию за лучшее исполнение народного танца.

Фестиваль проходил два дня. За это время участники посетили мастер-классы, тренинги, танцевальные конкурсы и интерактивы. Главным событием стал гала-концерт, на котором наградили победителей.

Так, помимо коллективной победы, индивидуальные награды получили: Полина Роман, Анна Джуман, Ульяна Борискова, а также Аделия Сафиулина и Софья Данилова. Участницы стали лауреатами первой степени в номинации «Народный танец. Солист».

«Коллектив „Химчаночка“ - лауреат и дипломант множества международных, всероссийских, областных и межзональных конкурсов и фестивалей, и неоднократно представлял Химки на крупных выступлениях и концертах. Помимо самих артистов хочется поздравить с успехом всех участников коллектива: руководителей, педагогов, концертмейстеров, костюмеров, а также родителей ребят», - отметила муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Напомним, на базе детской школы искусств имени Верстовского также провели областной фортепианный конкурс «Техническое мастерство юного пианиста». Участие приняли более 200 человек из 32 городов Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в Московской области. Он подчеркнул, что там проходят обучение дети, которые показали высокие результаты на олимпиадах и конкурсах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки конкурсы
21 ноября 2023, 23:55
Гимнастки из Лобни победили на первенстве «Журавушка»
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Гимнастки «Центра физической культуры и спорта» городского округа Лобня приняли участие в первенстве по художественной гимнастике «Журавушка». Спортсменки показали достойные результаты и сумели завоевать медали.

Лучших показателей добилась Елизавета Рубцова - она завоевала золотую медаль среди девочек 2012 года рождения. Алена Зубчевская, Варвара Маринина и Вероника Толмосова удостоились серебряных медалей, а бронзу забрали Анна Пономаренко и Кира Кингольц.

Напомним, сейчас в Московской области ведется активное развитие сферы физкультуры и спорта. На территории общественных пространств появляются новые площадки.

Кроме того, в регионе проходит масштабная реконструкция и строительство новых ФОК и стадионов. Работы выполняются при поддержке главы региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве 13 новых спортивных объектов до конца 2023 года. Он подчеркнул, что семь из них откроют по государственной программе, а шесть - за счет инвесторов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня
21 ноября 2023, 23:30
Несанкционированную рекламу устранили в Лобне
Пресс-служба Администрации г.о. Лобня
Читайте нас в: Google Новости
Работы по устранению несанкционированной рекламы продолжаются в Лобне. После фиксации нарушений, специалисты ГУСТ отправляют их сотрудникам коммунальных организаций, которые и занимаются уничтожением незаконных объявлений.

Так, одна из опор наружного освещения в Лобне на улице Мирная была обклеена флаерами и брошюрами. Несанкционированную рекламу оперативно удалили и привели объект в надлежащий вид.

Инспекторы ГУСТ подчеркивают, что несанкционированные объявления, которые размещают на фасадах домов и других непредназначенных для этого местах, являются не лучшим способом маркетинга. Реклама сразу же удаляется и не приносит товару или услуге «всеобщей известности».

Напомним, для размещения информационных материалов на территории Московской области установлены специальные стенды. Для нарушителей предусмотрены серьезные штрафы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Реклама

Новости по теме