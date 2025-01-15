15 января 2025, 21:59

Шесть пунктов переработки новогодних елей открыли в Истре

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В Истре стартовала экологическая акция «Сдай на переработку и елки, и иголки!». Жители могут сдать новогодние деревья в шести пунктах в округе.

Площадки для сдачи елок на переработку открыли в Истре на улице Ленина у дома № 1 рядом с контейнером «Мегабак», в Дедовске на улице Гагарина вблизи дома № 26, в деревне Черная в жилом комплексе «Нахабино Ясное» на улице Европейская у дома № 59, в селе Рождествено на улице Микрорайонная у дома № 3, в деревне Обушкова у дома № 5 и в поселке Глебовский на улице Микрорайон у дома № 16.

Сдать можно, как живые ели, сосны, пихты, так и искусственные. Перед отправкой с новогодних деревьев нужно снять игрушки, мишуру, блестки, скотч и пленку.

Живые ели необходимо оставить на пункте сбора под баннером, а искусственные - у отдельного контейнера для крупногабаритных отходов, позже их вывезет оператор. Живые елки превратят в щепу, которую затем используют в хозяйственных целях для защиты почвы, для благоустройства парков, для обустройства тропинок, лыжных трасс, на корм для овец, коз и лошадей. Сдать новогодние деревья можно до 10 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что завод по переработке полимерной упаковки откроют в Подмосковье в 2025 году.

Истра Переработка Экология
15 января 2025, 23:09
Следственный комитет наградил лучших сотрудников в Подмосковье
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В Главном следственном управлении состоялось праздничное мероприятие в честь Дня образования Следственного комитета РФ. Также там подвели итоги конкурса «Лучший сотрудник Главного следственного управления», сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Сотрудникам различных подразделений вручили награды за достигнутые успехи и добросовестную работу. Руководитель подмосковного ГСУ Ярослав Яковлев поздравил подчиненных с праздником и поблагодарил за службу.

Всего в ходе торжественного мероприятия награды получили более 70 сотрудников Главного следственного управления. Их отметили за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей и проявленный высокий профессионализм.

Еще награду торжественно вручили подростку из города Егорьевска Ивану Борисову. Летом 2024 года он спас из огня горящей квартиры двух детей и трех собак. Также юноша помог нескольким пенсионерам выбраться из задымленного подъезда.

В завершении мероприятия Яковлев пожелал коллективу Следственного комитета выдержки, оптимизма и новых успехов в труде.

Награды СК РФ Россия Следственный комитет России
15 января 2025, 23:01
Крещенские купели начали устанавливать в Химках
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Крещение Господне отметят в Химках в ночь с 18 на 19 января. Купели откроют в каждом микрорайоне округа.

Крещенские купания в Химках начнутся в 22:00 18 января и продлятся до трех часов ночи 19 января.

Купели установят по следующим адресам: в зоне отдыха «Экоберег» в Левобережном микрорайоне, в парке «Лукоморье» в Сходне, рядом с Храмом благоверных князей Петра и Февронии Муромских в Подрезкове, у Храма Рождества Пресвятой Богородицы и Храма Покрова Пресвятой Богородицы в поселении Луневское, на территории Церкви Алексия Митрополита Московского в Кутузовском.

Центральной локацией традиционно станет территория вблизи «Арены Химки». Здесь оборудуют три купели: мужскую, женскую и теплую для детей и неподготовленных к низким температурам жителей. Комфортный заход в воду обеспечат деревянные настилы. Все желающие смогут согреться в утепленных раздевалках и в зоне с горячим чаем и угощениями.

Безопасность Крещенских купаний обеспечат спасатели, сотрудники полиции и медики.

Напомним, что окунаться в холодную воду в Крещенскую ночь можно только в специально отведенных для этого местах здоровым и подготовленным людям.

Праздники Православие Химки
15 января 2025, 22:56
Проекты по инициативному бюджетированию представят в Химках с 16 января
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Проекты, которые вынесут на голосование по программе инициативного бюджетирование, представят жителям Химок. Показ презентаций начнется с 16 января.

Так, на базе Дома юных техников «Интеграл» планируют создать центр военно-технических видов спорта. Реализацию проекта обсудят на встрече 16 января в 19:00 по адресу: улица Лавочкина, дом № 7.

Помимо этого, на голосование представят проект по созданию детского эковелоцентра в Левобережном микрорайоне. Его основной целью станет популяризация велоспорта. Встреча и обсуждение перспективы состоятся 16 января в 14:00 по адресу: Ленинский проспект, дом № 2.

Развитие услуг по реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья планируют реализовать на базе Олимпийского центра «Планерная». Такую инициативу рассмотрят 16 января в 12:00 по адресу: микрорайон Планерная, владение № 1, Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная».

Возможность развития медицины в школах обсудят 17 января в 15:00 по адресу: улица Горшина, № 5А, и в 16:00 по адресу: улица Родионова, дом № 3, строение № 1, актовый зал.

Проголосовать за проекты инициативного бюджетирования может каждый желающий с 27 января по 9 февраля с помощью интернет-портала «Добродел».

Спортсмены Химки Медицина
15 января 2025, 22:47
Художественную выставку открыли в Химках ко Дню рождения Подмосковья
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Выставка картин «Подмосковная сказка» стартовала в многофункциональном социальном комплексе «Восход». Жителям Химок ко Дню рождения Московской области рассказали об истории развития региона.

Открытие выставки посетили школьники, их родители, члены клуба «Активное долголетие» и муниципальные депутаты. Помимо картин, в социальном комплексе представили изделия ручной работы, которые заняли призовые места на местных и региональных конкурсах. Они иллюстрировали культурные традиции и народные промыслы Подмосковья.

«Художественная выставка - это не только прекрасная возможность для каждого из нас прикоснуться к искусству, но и шанс заново открыть для себя богатую историю Подмосковья», - подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Кроме того, собравшимся рассказали об исторических событиях и личностях, сыгравших не последнюю роль в развитии региона. Самые активные гости выставки поучаствовали в мастер-классах по изготовлению кукол-оберегов, деревянных игрушек и тканевых изделий.

Выставки Химки

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