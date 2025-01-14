Шесть прорубей для крещенских купаний организуют в Ленинском округе

Как рассказали в пресс-службе главы Ленинского городского округа, четыре места для купания организуют на территории храмов и два разместят на открытых водоемах.

По словам главы муниципалитета Станислава Каторова, каждый год в Ленинском округе обустраивают около 10 купелей.

«В этом году в связи с аномально теплой для января погодой для обеспечения безопасности жителей и гостей округа крещенские купания с большинства водоемов перенесли в близлежащие храмы», - добавил он.

Крещенские купания пройдут вблизи Преображенского храма в поселке Совхоза имени Ленина, рядом с Троицким храмом в Измайлово, у Христорождественского храма в Беседах, на территории храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово. Места для купания организуют также на озере Кругляш возле храма Преображения Господня в селе Остров и на пруду на территории учебного центра Министерства чрезвычайных ситуаций возле деревни Апаринки.

Во всех локациях для удобства посетителей обустроят теплые раздевалки, туалеты, разместят пункты обогрева и обеспечат раздачу горячего чая. Купели, расположенные на открытых водоемах, оборудуют защитными ограждениями, помостами и лестницами с поручнями, там также проведут освещение. Спасатели, медики и волонтеры будут дежурить на всех локациях для купания. Общественный порядок обеспечат порядка 50 сотрудников полиции и Росгвардии, казаки и народные дружинники.

«Обращаем внимание жителей и гостей Ленинского округа, что из-за погодных условий в этом году на большинстве открытых водоемов лед или не установился вообще, или достигает не более 10 сантиметров в толщину при норме в 20-30 сантиметров. Просим не подвергать свою жизнь опасности, не выходить на тонкий лед и не совершать омовений в непредусмотренных для этого местах», - подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, что каждый год в Ленинском округе омовения на Крещение Господне совершают более 3000 человек.