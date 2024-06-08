Шесть новых услуг добавили в МФЦ Химок с начала года

Самыми востребованными среди жителей Химок стали заявления на прием, регистрацию и передачу заявки работодателя о необходимости привлечения иностранных работников с соответствующими документами, подтверждающими информацию, указанную в заявке, а также на личную идентификацию пользователей для получения сертификата в мобильном приложении «Госключ».

Муниципальный депутат Юлия Ишкова сообщила, что офисы МФЦ функционируют по принципу одного окна, что значительно облегчает процесс. Предоставляется около 400 услуг на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Напомним, что прием заявителей в Химках осуществляется через 58 окон приема и выдачи документов с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развитие ИИ позволит следить за порядком и безопасностью.

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