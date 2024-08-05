Шесть новых педагогов пополнят штат школы № 20 в Балашихе в сентябре

Новые педагоги приехали в Балашиху из Дагестана, Кабардино-Балкарии и Тамбовской области. Администрация школы № 20 поддерживает молодых учителей. Так, за каждым новым педагогом закрепили наставников, которые будут помогать вливаться в рабочий процесс и готовиться к профессиональным конкурсам.

Московская область также помогаем молодым специалистам: им доплачивают 150 тысяч рублей. Часть суммы начинающий педагог получает в первый год работы, а остальное - по окончании второго года работы.

Около 900 образовательных комплексов откроют в Подмосковье осенью.

Среди них 39 новых и 40 - после ремонта, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Привлекать преподавателей помогает Центр развития карьеры, где с 1 января приняли более 25 тысяч резюме.

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