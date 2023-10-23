Шесть лесных пожаров потушили в Подмосковье в октябре

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Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, первый класс пожарной опасности держится в регионе уже две недели.

«На всей территории Подмосковья сейчас держится первый класс пожарной опасности и уже две недели возгорания на территории лесного фонда не фиксируются. Лесопожарная обстановка на территории области стабильная», - сказал он.

Наибольшее число пожаров в сентябре и октябре произошло на территории Виноградовского, Егорьевского и Ногинского лесничества. За это время к тушению возгораний привлеки 340 человек и 162 машины.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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