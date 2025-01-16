Шесть купелей для крещенских купаний организуют в Домодедове

Крещенские купания пройдут в ночь на 19 января 2025 года. Купели организуют в микрорайоне Белые Столбы за детским садом № 15 у Глубокого пруда, в селе Битягово на реке Рожайка у дома № 57, в селе Вельяминово у Церковного пруда напротив храма, в деревне Лукино на пруду с ограждением, в деревне Житнево у часовни с купелями и в селе Ям на реке Пахре.

«На всех территориях предусмотрены зоны для переодевания и обогрева, а также пункты отдыха с горячим чаем. Обращаю внимание, что в этом году купания на реке Рожайка в селе Никитское возле дома 32 запрещены в связи с отсутствием льда и невозможностью обеспечения безопасного купания», - рассказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Отметим, в прошлом году крещенские купания в Домодедове посетили почти три тысячи человек.