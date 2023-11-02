Шесть компаний Подмосковья стали участниками бизнес-миссии в Казахстане

Участниками бизнес-миссии стали компании из Химок, Подольска, Дмитрова, Клина и Люберец. В их числе производители чая, кофе и кондитерских изделий, диетических и диабетических продуктов питания, пищевых добавок. Также с потенциальными клиентами в Казахстане встретятся компании, поставляющие газоны, удобрения и наполнитель для кошачьего туалета.

В программе мероприятия деловые встречи и переговоры. Покупатели из Казахстана смогут познакомиться с подмосковной продукцией и обсудить партнерство.

Организатором бизнес-миссии выступил Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что внешнеэкономическая деятельность имеет большое значение для области, а производители продолжают показывать высокие результаты , несмотря на санкции.