28 марта 2024, 18:39

Шесть команд выступили в полуфинале школьной лиги КВН в Солнечногорске

Unsplash
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Игра полуфинала школьной лиги КВН текущего сезона прошла в ДК «Выстрел» в Солнечногорске. В мероприятии приняли участие шесть команд из школ округа.

По итогам выступлений команда «5-й нужный» набрала больше всего баллов. Следом идут: «Первый», «5 звезд», «Чикаго», «Пятерочка» и «7-up».

Члены жюри оценивали и самих игроков. Так, в номинации «Лучшая актриса» победила Полина Луканова. Лучшим актером стал Андриан Коломеец. Автором лучшей шутки стал Хачатур Аветисян, а в конкурсе на лучший комментарий победила Эльмира Авагян.

«С большим успехом прошел полуфинал школьной лиги КВН. В составе жюри присутствовали мастера КВН, которые ранее и сами принимали участие в играх. Всем ребятам желаю удачи в финале и уверенности в своих возможностях», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Там же можно найти необычные тематические рестораны и кафе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Солнечногорск
28 марта 2024, 19:37
Вопросы расселения аварийного жилья обсудили на встрече с жителями в Шатуре
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Расселение аварийного жилья обсудили жители Шатуры на встрече с заместителем главы городского округа Василием Косолаповым. Главным был вопрос о продлении срока для подачи заявления на получение жилищного сертификата. Теперь это можно сделать до 16 апреля, уточнили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Благодаря сертификату переселенцы из аварийного жилья могу быстро переехать в новую квартиру, не дожидаясь завершения строительства домов.

По условиям сертификата, стоимость одного квадратного метра аварийного жилья составляет 130 тысяч рублей.

В администрации уточнили, что на сегодняшний день на получение сертификата поступило 292 заявления. По 196 из них приняли положительное решение.

Получить консультацию по этой теме жители Шатуры могут по телефонам 7 (49-64) 52-34-35 и 7 (49-64) 52-09-93.

Косолапов напомнил участникам встречи о ключевых условиях получения сертификатов.

Во-первых, право собственности должно быть получено до признания дома аварийным. Во-вторых, у заявителя не должно быть другого жилья в собственности на момент признания.

Шатура Аварийное жилье
28 марта 2024, 19:31
Свыше 2,8 тысяч ям заделали на автомобильных дорогах в Люберцах с начала года
Пресс-служба Минтранса МО
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Свыше 2,8 тысяч ям залатали на муниципальных и региональных автомобильных дорогах в Люберцах с начала года. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Ямочный ремонт дорог общего пользования в округе выполняется 11 единицами техники и 37 дорожными рабочими. На муниципальных дорогах с начала года заделали более 1,5 тысяч выбоин общей площадью 2,3 тысячи квадратных метров, а на региональных дорогах - 1,3 тысячи ям, площадью почти 1,8 тысяч квадратных метров.

Волков пояснил, что сотрудники службы инспекции дорог проводят выявление и замер ям, которые затем заносятся в систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

Также он отметил, что в 2023 году была приобретена специальная машина для ремонта ям на дорогах с использованием струйно-инъекционного метода. Она уже начала работать на дорогах.

«На устранение одной ямы с помощью этой техники площадью до 3 квадратных метров занимает до 5 минут. С помощью данной машины за смену можно заделать до 300 ям», - добавил Волков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Дороги
28 марта 2024, 19:23
В Ступине пройдут занятия для детей по оказанию первой помощи
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В пятницу, 29 марта, в Национальном центре укрепления общественного здоровья «Арион» в Ступине пройдут бесплатные занятия для детей по оказанию первой медпомощи. Их проведет сотрудник Мособлпожспаса Нишат Агаев.

Агаев является командиром отделения резервного караула 280-й спасательной части и инструктором по тактической медицине, отметили в пресс-службе администрации городского округа. Кроме того, мужчина занимается доставкой гуманитарных грузов в зону спецоперации «Умение оказать первую помощь - элементарный, но жизненно необходимый навык. В экстренной ситуации он может спасти чью-то жизнь», - указали организаторы мероприятия.

Занятия будут проходить с 17:00 до 19:00. Агаев расскажет участникам об основных алгоритмах действий при оказании первой помощи, затем пройдет отработка базовых навыков. Специалист также объяснит правила действий при несчастных случаях, резких приступах заболевания, отравлениях и других чрезвычайных ситуациях.

Принять участие в занятиях могут дети с пяти лет, предварительно записавшиеся на курс, добавили в пресс-службе.

Дети Ступино
28 марта 2024, 19:11
Модернизацию теплотрассы проведут в Клину
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Порядка восьми километров теплотрассы демонтируют с улиц в Клину. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Дело в том, что старую теплотрассу уложили в городе еще в 1990-е годы надземным способом. Однако сейчас появилась возможность заменить старые трубы на новые и спрятать их в землю. Подготовительный этап работ начали уже на улицах Дзержинского, Литейная и Менделеева.

Модернизация теплотрассы стала возможной благодаря соглашению с «Газпром теплоэнерго Московская область». В рамках сотрудничества в округе планируют заменить все тепловое хозяйство, а также построить новые котельные.

«Это очень важные и долгожданные для клинчан работы. Преображения этих улиц Клин ждал уже долгие годы. Привлекательней внешний облик - важная вещь для нашего округа Музыки, Красоты и Культуры», - отметила глава округа Алена Сокольская.

Она подчеркнула, что замена старых труб на новые повысит надежность системы теплоснабжения.

Клин Работа Газпром

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