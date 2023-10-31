Шесть колледжей и техникумов капитально отремонтировали в Подмосковье с начала года

Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, модернизация колледжей необходима для эффективной подготовки специалистов. Так, первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Турчак рассказал, что на улучшение колледжей и техникумов из федерального бюджета дополнительно выделят девять миллиардов рублей.

«Президент страны неоднократно подчеркивал важность подготовки специалистов рабочих профессий в ключевых отраслях. Для решения данной задачи в Московской области создаются образовательно-производственные кластеры, колледжами заключаются соглашения с ведущими предприятиями региона, модернизируются учебные заведения», - отметил Брынцалов.

Ремонт колледжей и техникумов также учитывался при расчете регионального бюджета на 2024 год. На эти цели выделят свыше одного миллиарда рублей. На них приведут в порядок четыре учреждения. Работы пройдут в автомобильно-дорожном колледже в Бронницах, в Воскресенском колледже, в Мытищинском колледже и в техникуме имени Королева в Пушкино.

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