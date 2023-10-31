Шесть колледжей и техникумов капитально отремонтировали в Подмосковье с начала года
Капитальный ремонт провели в шести колледжах и техникумах Подмосковья в этом году. Еще в шести учреждениях работы продолжаются и завершатся до конца декабря.
Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, модернизация колледжей необходима для эффективной подготовки специалистов. Так, первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Турчак рассказал, что на улучшение колледжей и техникумов из федерального бюджета дополнительно выделят девять миллиардов рублей.
«Президент страны неоднократно подчеркивал важность подготовки специалистов рабочих профессий в ключевых отраслях. Для решения данной задачи в Московской области создаются образовательно-производственные кластеры, колледжами заключаются соглашения с ведущими предприятиями региона, модернизируются учебные заведения», - отметил Брынцалов.
Ремонт колледжей и техникумов также учитывался при расчете регионального бюджета на 2024 год. На эти цели выделят свыше одного миллиарда рублей. На них приведут в порядок четыре учреждения. Работы пройдут в автомобильно-дорожном колледже в Бронницах, в Воскресенском колледже, в Мытищинском колледже и в техникуме имени Королева в Пушкино.
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