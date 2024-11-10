10 ноября 2024, 22:16

Шесть аппаратов для детей с ОВЗ получил центр «Созвездие» в Красногорске

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В образовательном центре «Созвездие» городского округа Красногорск появились шесть аппаратов для улучшения здоровья детей с ОВЗ. Новую технику изучил депутат Московской областной думы Роман Володин.

Красногорский образовательный центр «Созвездие» посетили депутат Московской областной думы Роман Володин и председатель Совета депутатов округа Богдан Андриянов. Они осмотрели поступившие аппараты для лечения детей.

«В рамках инициативного бюджетирования депутат Московской областной думы в году имеет право привлечь определенные средства. Сюда я выделил два миллиона рублей», - рассказал депутат Московской областной думы Роман Волошин.

По словам директора образовательного центра «Созвездие» Сергея Сюрина, благодаря новому оборудованию теперь можно провести сеанс не одному и не двум, а сразу четырем детям.

«Спасибо вам огромное, потому что эти деньги качественным образом меняют жизнь наших детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья», - поблагодарил он.

Теперь за один рабочий день на процедуры смогут попасть 56 маленьких пациентов, раньше пропускная способность была в два раза меньше.

Также на встрече четырем воспитанникам учреждения подарили велотренажеры для поддержки костно-мышечного корсета. Полезные презенты для детей подготовили учащиеся и руководство частной красногорской школы «Светлые Горы».

Отметим, что в ближайшее время в центр «Созвездие» поступит дополнительное оборудование для физиотерапии водой и лечебной физкультуры.

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Красногорск Дети Инвалиды
10 ноября 2024, 22:35
Более 60 сотрудников МВД наградили в День полиции в Ленинском округе
Медиасток.рф
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В День полиции в Ленинском городском округе провели торжественное мероприятие. Свыше 60 сотрудников Министерства внутренних дел представили к наградам.

На мероприятии собрались следователи и оперативники, кинологи и криминалисты, автоинспекторы и участковые.

«Я хочу каждому из вас пожелать огромного благополучия, здоровья, счастья. Конечно же, чтобы в семье всегда был мир. Чтобы дома вас ждали ваши родные», - поздравил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Не забили и о ветеранах полиции, которые передают свой опыт молодым специалистам.

«Я готовил себя по линии родителей, они были врачами. Я хотел быть медиком, но не получилось - стал милиционером», - поделился ветеран Министерства внутренних дел Сергей Кузьменко.

В этот знаменательный день к наградам представили более 60 полицейских, а восемь сотрудников получили жилищные сертификаты.

«Со многими из вас мы знакомы по долгу службы. И отрадно заметить, что несмотря на сложность работы в полиции, удалось сохранить костяк наиболее подготовленных и профессиональных офицеров», - подчеркнул директор Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» Дмитрий Черкасов.

Отметим, что территория Ленинского городского округа всегда относилась к числу наиболее сложных в Подмосковье. Но по показателям местное отделение Министерства внутренних дел почти всегда оставалось на лидирующих позициях. Так, в этом году благодаря профилактической работе полицейских число преступлений сократилось почти на 6%.

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МВД РФ Полиция Ленинский округ
10 ноября 2024, 21:51
Сквер имени Журавлева в Дубне обустроят к Новому году
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Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров обошел строительную площадку сквера имени Павла Журавлева. Работы здесь должны завершить к Новому году.

Плановый обход руководитель муниципалитета Максим Тихомиров начал с осмотра будущего фонтана, он будет комбинированным, его больше всего ждут местные жители. В сквере имени Павла Журавлева уже построили велосипедную дорожку, ее выполнили из красного асфальта.

«Уже завершают работы по укладке и мощению основных дорожек, сейчас идут малые тротуары. Несколько дней уйдет на стыковку швов дорог», - сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

В сквере уже подготовили основание под шахматные столы, детскую игровую площадку и небольшое футбольное поле. К концу следующей недели подрядчик установит опоры освещения.

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Благоустройство Дубна Парки
10 ноября 2024, 21:12
Пешеходный мост через реку Рожайку в Домодедове отремонтировали на 35%
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С начала октября в поселке государственного племенного завода «Константиново» городского округа Домодедово восстанавливают разрушенный мост через реку Рожайку. Работы выполнили на 35%.

По словам главы городского округа Домодедово Евгении Хрусталевой, строители уже возвели основание моста, металлические конструкции пока находятся на заводе в работе, а цепи уже покрасили.

«Вблизи моста ликвидировали аварийные деревья, которые мешали его устройству. На этой неделе подрядчик планирует проводить бетонные работы», - добавила она.

В рамках восстановления моста рабочие укрепят пилон на правом берегу, обустроят новый пилон на левом берегу, установят якоря для оттяжек, обустроят пешеходные дорожки к мосту, закрепят пролетное строение, защитят конструкции от коррозии и другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Город Домодедово Ремонтные работы
10 ноября 2024, 20:07
Детский сад на 315 мест возведут вблизи ЖК «Аникеевский» в Красногорске
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В городском округе Красногорск на стройплощадке нового жилого комплекса «Аникеевский» завершили монолитные работы. Рядом возводят детский сад на 315 человек.

Жилой комплекс «Аникеевский» - это проект группы компаний «Гранель». Его строят между Новорижским и Волоколамским шоссе. Там появятся жилые дома высотой от четырех до шести этажей и огороженные благоустроенные дворы. Рядом возведут все необходимые объекты социальной инфраструктуры: детские сады, больницы, школы.

Сейчас строители ведут работы в жилых корпусах 12.2, 13, 20/1, 20/2, 21 и 22 и строят детский сад на 315 малышей.

На объекте уже провели монолитные работы, завершают кладочные и установку кровли. Также строители выполняют внутреннюю отделку мест общего пользования и технических помещений.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Строительство

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