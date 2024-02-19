Схемы движения трех автобусов временно изменили в Щелкове

В Московской области существует программа «Социальная ипотека», которая позволяет жителям региона — молодым ученым, врачам, педагогам — приобрести жилье по сниженной ставке. В интервью «360» заместитель начальника отдела НПО имени Лавочкина Антон Исаев рассказал о помощи властей.

«На сайте правительства Московской области есть вся информация по условиям: что нужно сделать и какие документы собрать. Программа представляла собой конкурс. Есть критерии, которым нужно соответствовать: стаж работы в отрасли, уровень образования, наличие ученых степеней, личные достижения. Все суммируется, распределяется по баллам, потом составляется рейтинг», - сообщил Исаев.

Не обязательно иметь семью, чтобы получить «Социальную ипотеку». Но, как уточнил Исаев, средства выделяют на определенное количество человек. Чем больше семья, тем больше размер субсидии.

Заключается трехсторонний договор с банком, с руководителем и с правительством Московской области. По условиям, в банке нужно взять ипотеку. Как добавил собеседник «360», молодым семьям тоже дается субсидия, ее можно суммировать. Выходит примерно 5,4%.

Исаев рассказал, что всего с НПО имени Лавочкина такую ипотеку получили уже 11 семей.

«По контракту необходимо отработать в этой же отрасли еще 10 лет. Но если тебе нравится твоя работа, почему бы и нет. Это уже не является обременением», - добавил Исаев.

В Подмосковье продлили прием заявок на «Социальную ипотеку» для педагогов до 15 марта. Власти региона оплачивают полную стоимость квартиры, а участник программы платит банку только проценты по кредиту.