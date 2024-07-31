Схему первой помощи при переломах позвоночника назвали в МЧС России

Сажать пострадавшего с травмой позвоночника или ставить его на ноги категорически запрещено - это первое, что надо запомнить. Человека нужно уложить на твердую ровную поверхность.

Если сломан шейный отдел позвоночника, транспортировать пострадавшего нужно на спине так, чтобы голова не двигалась. Перекладывать человека в транспорт нужно с особой осторожностью. Лучше, если это будут делать несколько человек, которые смогут удерживать все тело на одном уровне.

После введения 2% раствора промедола из шприца-тюбика, дачи анальгина, седалгина или другого обезболивающего средства, пострадавшего кладут на ровный твердый щит или доски. При отсутствии такого пациента укладывают лежа на животе на обычные носилки, подложив под плечи и голову подушки или валики. В таком положении транспортировка наименее опасна.

Пострадавшие с переломом позвоночника совершенно не переносят перекладывания их обычным способом. Необходимо осторожно повернуть человека набок, положить рядом с ним щит и перекатить на него.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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