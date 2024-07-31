31 июля 2024, 22:48

Схему первой помощи при переломах позвоночника назвали в МЧС России

Медиасток.рф
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Жителям Подмосковья напомнили, как правильно оказать помощь человеку с травмой позвоночника. О действиях до приезда медиков рассказали в МЧС России.

Сажать пострадавшего с травмой позвоночника или ставить его на ноги категорически запрещено - это первое, что надо запомнить. Человека нужно уложить на твердую ровную поверхность.

Если сломан шейный отдел позвоночника, транспортировать пострадавшего нужно на спине так, чтобы голова не двигалась. Перекладывать человека в транспорт нужно с особой осторожностью. Лучше, если это будут делать несколько человек, которые смогут удерживать все тело на одном уровне.

После введения 2% раствора промедола из шприца-тюбика, дачи анальгина, седалгина или другого обезболивающего средства, пострадавшего кладут на ровный твердый щит или доски. При отсутствии такого пациента укладывают лежа на животе на обычные носилки, подложив под плечи и голову подушки или валики. В таком положении транспортировка наименее опасна.

Пострадавшие с переломом позвоночника совершенно не переносят перекладывания их обычным способом. Необходимо осторожно повернуть человека набок, положить рядом с ним щит и перекатить на него.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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31 июля 2024, 20:58
Тренировку по самбо провели для юных спортсменов гимназии № 17 в Мытищах
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Заслуженный тренер России Мгер Папян провел тренировку для ребят гимназии № 17 городского округа Мытищи. Спортивное мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Zа самбо». Гимназистам рассказали об истории самбо, продемонстрировали некоторые приемы и захваты.

Юные спортсмены гимназии № 17 в Мытищах обучились приемам самбо под руководством заслуженного тренера России Мгера Папяна. Он поделился своими знаниями с ребятами: школьники познакомились с основами самбо, освоили технику бросков, захватов и приемов на ковре. Ребятам рассказали об истории и традициях этого единоборства.

«Такие мероприятия не только помогают развивать физическую форму, но и воспитывают дисциплину, выносливость и уважение к сопернику» - сказал местный координатор проекта «Zа самбо» Владимир Акимов.

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Дети Школы Мытищи Школьники Патриотизм
31 июля 2024, 20:34
Метровагонмаш из Мытищ отправил в Белоруссию первый поезд «Минск 2024»
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В Белоруссию из Мытищ поставили первый поезд «Минск 2024» производства «Метровагонмаш». Еще шесть составов отправят до конца года. «Метровагонмаш» и Минский метрополитен в марте 2023 года подписали контакт на поставку 28 вагонов метро.

Выпущенный мытищинским машиностроительным заводом «Метровагонмаш» новый поезд «Минск 2024» отправили в Белоруссию. При сборке поезда конструкторы использовали комплектующие белорусского производства.

Его вагоны оборудованы широкими дверями, есть сквозные переходы между вагонами. Для комфорта пассажиров установлены мягкие эргономичные сидения и поручни с современным «теплым» покрытием. Вагоны оснащены модернизированной системой освещения, воздух очищает и обеззараживает современное климатическое оборудование. Здесь установлены камеры видеонаблюдения, датчики обнаружения и тушения пожара, а также система информирования пассажиров.

Места для детских колясок и маломобильных пассажиров организовали в головных вагонах поезда.

Состав оформлен в фирменном стиле Минского метрополитена.

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Мытищи Метро
31 июля 2024, 20:21
Новый взгляд на сельское хозяйство. В Коломне возродили традиции вишневых садов
Телеканал «360»
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Традицию вишневых садов продолжают возрождать в Коломне, поскольку сельское хозяйство — основа продовольственной безопасности. О том, какие возможности для развития бизнеса предлагает Московская область, рассказала глава КФХ «Екатерининские сады» городского округа Коломна Екатерина Киртока в интервью Яне Фомичевой на 360.ru.

Специалист заявила, что хозяйство выращивает вишню и черную смородину. При этом развитие фермерского хозяйства стартовало в 2021 году, когда Екатерина Киртока получила грант от правительства и нашла землю.

«Первая посадка саженцев была весной 2022 года. Это была небольшая, очень маленькая часть», - отметила специалист.

Екатерина Киртока отметила, что помочь реализовать идею помогло правительство Московской области. В рамках помощи было выделено три миллиона рублей на закладку сада и посадку саженцев.

Специалист обратила отдельное внимание, что помочь запустить свой проект помогло огромное желание.

«У нас была небольшая загвоздка с бизнес-планом, который необходимо было предоставить. Нас курировал профессор, который помогал нам в создании бизнес-плана. Но, к сожалению, по факту у нас сейчас разнятся показатели того, что было, что мы хотели и того, что мы сейчас имеем - это в разы больше», - поделилась Екатерина Киртока.

На сегодняшний день площадь саженцев увеличилась с восьми тысяч до 66 тысяч растений.

«Мы надеемся, что наши дети и внуки попробуют вишню, которую мы сейчас посадили», - подчеркнула специалист.

Екатерина Киртока добавила, что подобрать участок большой площади было довольно сложно. Поэтому было выкуплено три участка, чтобы совместить их в один.

«В 2022 году мы посадили и сейчас мы можем собрать небольшой урожай вишни. Полное плодоношение дерева выходит на пятый год, когда дерево сформировано и дает урожай», - добавила Екатерина Киртока.

Кроме того, специалист рассказала об открытии школы фермеров в Коломне по инициативе Министерства селького хозяйства и продовольствия Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Традицию вишневых садов продолжают возрождать в Коломне, поскольку сельское хозяйство - основа продовольственной безопасности. О том, какие возможности для развития бизнеса предлагает Московская область, рассказала глава КФХ «Екатерининские сады» городского округа Коломна Екатерина Киртока в интервью Яне Фомичевой на 360.ru.

Коломна Сельское хозяйство Интервью Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области Фермеры
31 июля 2024, 19:41
Щелковский перинатальный центр вошел в топ-5 лучших учреждений России
Пресс-служба Администрации г.о. Щёлково
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Перинатальный центр Щелкова вошел в топ лучших профильных учреждений России. Об этом сообщил главный врач Андрей Пастернак. Также в этом году центр получил лицензию на оказание помощи по двум новым профилям.

Центр курирует 12 городских округов - примерно миллион женщин. Такие данные на совещании у главы городского округа Щелково Андрея Булгакова привел главный врач окружного перинатального центра.

Акушерский стационар включает в себя родильный блок с 16 индивидуальными родовыми боксами, четыре больших операционных, реанимации, отделение патологии беременных и послеродовое отделение.

В неонатальном стационаре располагается детская реанимация на 24 койки. Также три года назад здесь появилось отделение хирургии новорожденных. За год через него проходят около 1000 детей.

Кроме того, врачи центра первыми в Московской области установили уникальную станцию КТГ-мониторинга. Подобные датчики анализируют состояние малыша во время родов.

Отметим, что в 2024 году учреждение получило лицензию на оказание высокотехнологичной медпомощи по профилям «гинекология» и «детская хирургия».

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Здравоохранение Врачи Щелково

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