Схему движения транспорта изменили на нескольких улицах в Серпухове

По улице Калужской движение осуществляется от улицы Ворошилова в сторону улицы Советской, а по улице Свердлова - в обратном направлении, от Советской к Ворошилова. На данных участках установлены знаки, запрещающие стоянку транспорта по четным и нечетным числам, с дополнительной табличкой «Работает эвакуатор».

Решение о введении одностороннего движения было принято Комиссией Городского округа Серпухов по обеспечению безопасности дорожного движения. За последние пять лет на улице Калужской произошло 44 дорожно-транспортных происшествия, а на улице Свердлова - 15. Узкая проезжая часть, близость жилых построек и расположение храма Николы Белого на Калужской создавали дополнительные риски для водителей и пешеходов. Новая схема движения направлена на снижение аварийности и улучшение дорожной ситуации.

С 4 февраля также изменится режим работы светофора на перекрестке улиц Горького и Советской. Новый пятифазный режим будет аналогичен работе светофора на перекрестке Ворошилова и Горького. Это решение принято в связи с высокой аварийностью данного участка - за последние пять лет здесь произошло 77 ДТП.

Эти изменения направлены на повышение безопасности всех участников дорожного движения и снижение количества аварийных ситуаций.