Схему движения на Просторной улице в Путилкове изменят в декабре 2024 года

Новая схема одностороннего движения для Большого Путилкова запланирована к вводу уже в декабре. Сейчас идет оформление разрешений в отделе ГИБДД.

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На встречу приехал глава Красногорска Дмитрий Волков. Он ответил на 10 вопросов жителей, в том числе о работе управляющих компаний и коммунальных служб. Одна из главных тем выездной администрации - загруженность дорог.

«Сегодня был рассмотрен план организации одностороннего движения по улице Просторная и совместно с заместителем Дмитрия Владимировича были даны ценные уточнения в рамках того, что нужно учесть. Также это было представлено жителям, которые пришли на прием. С их точки зрения - это действительно улучшит транспортную доступность и решит те проблемы, которые у нас существуют сейчас. Пока мы ожидаем введения в эксплуатацию тех паркингов, которые у нас будут в Путилкове», - рассказал управляющий ЖК «Большое Путилково» Денис Железняков.