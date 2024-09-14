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Для старта реконструкции пяти километров дороги Дубровицы - Луковня готово практически все. Почти завершили строительство бытового городка для рабочих. Идет согласование временной схемы организации дорожного движения.

«Благодаря поддержке губернатора региона Андрея Воробьева проведем грандиозную работу на площади 37 тысяч квадратных метров. Расширим проезжую часть до двух полноценных полос, сделаем четыре автобусные остановки, освещение, водопропускные трубы. Предусмотрели устройство тротуаров от полутора до трех метров шириной», - прокомментировал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Возведение дороги будет идти одновременно на нескольких участках по 400-500 метров. На этот период будет действовать реверсивный проезд со светофором.

Строительство должны закончить в третьем квартале 2025 года.

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