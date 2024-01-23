Схему движения изменят на Осташковском шоссе в Мытищах с 1 февраля
Реконструкция Осташковского шоссе продолжается в Подмосковье. На этом фоне в Мытищах временно изменят схему движения транспорта с 1 февраля. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Ранее из-за работ закрыли участок шоссе в деревне Погорелки между остановками «Воинская часть» и «Погорелки». На данный момент движение по шоссе вновь открыто.
На участке в Мытищах установят соответствующие дорожные знаки. Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.
Строительство двух крупных дорожных проектов завершат в Подмосковье в 2024 году - об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Это участок от Ленинского городского округа до Люберец и Пироговская хорда в Мытищах.
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