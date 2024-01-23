Схему движения изменят на Осташковском шоссе в Мытищах с 1 февраля

Практику на базе Московского областного онкологического диспансера пройдут 20 студентов Государственного университета просвещения. Они будут изучать сестринское дело и врачебную деятельность.

По словам главврача диспансера Владимира Асташова, медицинский факультет в университете открыли четыре года назад. На базе медучреждения развернули кафедру общей хирургии с курсом «Онкология».

«Наши врачи являются сотрудниками данной кафедры и читают лекции для студентов, проводят практические занятия и семинары. Дважды в год студенты учебного учреждения проходят практику в областном онкодиспансере. На втором и третьем курсе осваивают основы „Сестринского дела“, а на четвертом курсе уже осваивают основы врачебной деятельность», - сказал он.

На медицинском факультете есть учебная база для подготовки будущих врачей. Студенты осваивают общеобразовательные дисциплины на профильных факультетах и кафедрах с опытными преподавателями.

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