Схему движения изменили на Осташковском шоссе в Мытищах

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Это позволит разгрузить движение на транспортном узле и улучшить общую ситуацию на дорогах. После завершения работ дорожное движение оптимизируют.

Представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, что специалисты продолжают следить за участком шоссе, чтобы оперативно вносить корректировки и минимизировать дискомфорт автомобилистов на время проведения работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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