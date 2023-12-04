04 декабря 2023, 21:38

Схему движения автобусов на маршруте № 1284к изменили в Красногорске

Минтранс Подмосковья
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Проведение ремонтных работ на территории ЖК «Спутник» отразилось на схеме движения автобусов на маршруте № 1284к в Красногорске. Теперь посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на новом остановочном пункте.

Павильон установили между первым и вторым корпусами дома № 2. Из схемы движения будет исключена остановка «ЖК „Спутник“», расположенная на улице Липовой Рощи.

Отметим, что на маршруте действуют льготы по социальным картам жителя Подмосковья. Кроме того, оплатить проезд можно с помощью банковских и транспортных карт «Тройка» и «Стрелка».

Пассажиров просят заранее планировать поездки и составлять удобный маршрут следования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
04 декабря 2023, 22:59
Более 60 разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов выдали в Подмосковье за неделю
Главгосстройнадзор МО
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Главгосстройнадзор Подмосковья выдал разрешения на строительство 40 коммерческих объектов и разрешения на эксплуатацию 22 уже построенных зданий с 27 ноября 2023 года. Общая площадь всех новых строений составит 270 тысяч квадратных метров, а примерно 2,4 тысячи человек смогут трудоустроиться на этих предприятиях.

В числе планируемых новых построек - три медицинских учреждения, спортивный комплекс, детский сад, электростанция, пожарное депо, а также 13 складских зданий, восемь производственных предприятий, семь магазинов и пять многофункциональных комплексов.

Также введены в эксплуатацию 22 объекта общей площадью 260 тысяч квадратных метров, включая шесть транспортно-логистических терминалов, два сельскохозяйственных предприятия, два завода, четыре склада, три магазина и одну гостиницу. В результате более 900 жителей региона смогут получить работу на новых объектах.

Центр содействия строительству Московской области продолжает помогать бизнесу в строительных проектах. Каждый из них обладает персональным менеджером, а все региональные и муниципальные услуги, связанные с выдачей разрешительной документации, оптимизированы и переведены в электронный формат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса , которые обеспечивают рост экономики в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство
04 декабря 2023, 22:36
Свыше 130 тысяч жителей Подмосковья проверили свою финансовую грамотность
Unsplash
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Более 130 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в шестом всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Результаты тестирования помогут определить, на какие темы и в каких регионах следует акцентировать больше внимания.

Задания личного зачета успешно выполнили 77% жителей Московской области, а на вопросы семейного блока ответили более 1,6 тысячи человек.

Онлайн-зачет показал, что взрослые граждане лучше всего разбираются в темах кредитования и защиты от финансового мошенничества. При этом школьники средних и старших классов лучше всего справились с заданиями по защите данных банковских карт.

Наибольшее количество трудностей у взрослых вызвали вопросы, касающиеся налогообложения при продаже имущества, а также проблемы при назначении страховой пенсии по старости. Ученикам школ было сложно ответить на вопросы, связанные с инвестициями и защитой персональных данных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru опубликована афиша всех мероприятий, которые проходят на территории региона. Их список обновляется ежедневно.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Банки
04 декабря 2023, 21:03
Подмосковным строителям напомнили о проведении выставки BUDЕХРО-2024
Главгосстройнадзор МО
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Главгосстройнадзор Московской области поделился информацией для представителей строительного сектора о ХХVI международной архитектурной выставке BUDЕХРО-2024. Мероприятия пройдут в Минске с 27 по 29 марта 2024 года.

Это крупномасштабное мероприятие организуют государственное предприятие «БелЭкспо» совместно с представителями различных Министерств и Союза строителей Белоруссии.

«БелЭкспо» является ведущим и крупнейшим выставочным предприятием Беларуси и ежегодно проводит более 10 отраслевых проектов, включая такие известные, как выставка вооружений и военной техники MILEX, специализированная оптовая выставка-ярмарка «ПРОДЭКСПО», выставка индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь», международная ярмарка туристических услуг «ОТДЫХ-2024» и многие другие.

Участникам BUDЕХРО-2024 расскажут о современных строительных и отделочных материалах, инструментах, оборудовании, строительной технике, научно-технической и инновационной деятельности.

Выставочное мероприятие будет сопровождаться насыщенной деловой программой, во время которой эксперты расскажут гостям форума о современных трендах и перспективах отрасли. Кроме того, участники смогут обменяться опытом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса. Он подчеркнул, что регион входит в тройку лидеров по инвестиционной привлекательности.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки
04 декабря 2023, 19:16
Новый модуль заправки сжатым природным газом запустили в Волоколамске
Минэнерго МО
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Энергетики завершили работы по реконструкции многотопливного автозаправочного комплекса «Татнефть-АЗС-Запад», дооснащенного модулем заправки компримированным природным газом. Объект расположен в городе Волоколамск, Рижское шоссе, дом № 6.

На площадке предусмотрено четыре заправочных поста, а время заливки полного бака легкового автомобиля не превышает пяти минут. При строительстве заправки использовалось оборудование российских производителей.

Также на территории заправочного комплекса оборудовали парковочные места, магазин, точку питания и санузел.

«Реализуемый на МАЗК природный газ является привлекательной альтернативой нефтяным видам топлива в силу своих экономических, экологических и технологических преимуществ» - подчеркнул министр энергетики Александр Самарин.

Отметим, что порядка пяти организаций также сообщили о своих намерениях по строительству новых станций по заправке автомобилей компримированным природным газом в 2024 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поручил решить проблемы транспортного комплекса Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Волоколамск

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