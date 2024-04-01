Схема движения маршрута № 369К изменится в Шатуре с 6 апреля

Ежедневно автобус, следующий по новой схеме движения, будет выполнять два рейса. Первый рейс будет отправляться от поселка Мишеронского в 03:10, а последний - от МЦД Раменское в 10:00.

Оплатить проезд можно будет банковскими или транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

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