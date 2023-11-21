21 ноября 2023, 10:13

Шеф-повар из Звенигорода Олег Коробань рассказал о возрождении интереса к русской кухне

Из архива шеф-повара
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Олег Коробань вышел в финал конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» и поборется за победу в номинации «Лучший повар». Шеф увлекается возрождением старинных русских рецептов и считает, что кухня предков — это не только очень вкусно, но и стильно.

Звенигородский шеф-повар уверен, что многие старинные рецепты незаслуженно забыты. В своей работе он активно использует их, разрушая стереотип о чрезмерной жирности и тяжести этих блюд.

Например, Олег Коробань посоветовал вымочить цыпленка в квасе - получится великолепное блюдо, приятное на вкус. Повар рассказал также, что капустный приварок из щей в старину готовился два с половиной часа исключительно из квашеной капусты, которую томили в русской печи. Отдельно делали луковый взвар. Сейчас такие щи, приготовленные по настоящему русскому рецепту, можно встретить в меню элитных ресторанов.

Олег Коробань рассказал, что в Звенигороде уже появилась традиция устраивать гастрономические ужины. В ресторане, где работает повар, гостям предлагают не только те самые щи, но и похлебку с рыбой, пожарскую котлету, тельное и другие деликатесы. Рецепты старинные, но оформление и подача - современные.

«Одно из наших блюд состоит из репы и баранины, томленой в квасе и шалфее. Такой непростой набор ингредиентов, а получается идеальное казачье блюдо, обыгранное в современной интерпретации», - рассказал Олег Коробань.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал подготовить Подмосковье к встрече Нового года и позаботиться о комфорте туристов, которые приедут на зимние каникулы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Еда Рестораны
21 ноября 2023, 10:45
Министерство культуры Подмосковья сообщило о творческом конкурсе для детей и подростков Донбасса
Unsplash
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Фонд «Традиция» при поддержке Фонда культурных инициатив проводит конкурс «Путь к мечте» для творчески одаренных детей и подростков из новых территорий России. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Цель конкурса - поддержать талантливых ребят в возрасте от семи до 17 лет. Состязания пройдут в пяти номинациях: изобразительное искусство, музыка, танец, кино и художественное слово.

Участниками могут стать дети и подростки из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также проходящие реабилитацию под патронажем Общественной палаты России.

Конкурс дает возможность раскрыть потенциал и интегрироваться в российскую творческую среду, получить наставничество преподавателей ведущих учебных заведений.

Для участия до 28 ноября нужно подать заявку на сайте путькмечте.рус. Она включает заполненный шаблон, согласие на обработку данных и видео о творчестве.

Победители выступят на гала-концерте 1 июня 2024 года в Москве.

конкурсы
21 ноября 2023, 10:33
Подмосковный расчетный центр объявил неделю свободного доступа к программе «Коммунальный бонус»
Unsplash
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Подмосковный расчетный центр объявил неделю свободного доступа к программе лояльности «Коммунальный бонус» с 20 по 26 ноября. В эти дни жители смогут получить подарки и купоны на скидки при каждой авторизации в личном кабинете.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, в ноябре на странице «Коммунального бонуса» доступно свыше 80 предложений в разных категориях. Чтобы воспользоваться ими, нужно установить мобильное приложение МосОблЕИРЦ и пройти регистрацию.

Дни открытых дверей проводятся, чтобы жители узнали о преимуществах личного кабинета. Через него можно выгодно оплачивать счета и получать скидки.

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ЖКХ
21 ноября 2023, 10:06
Всероссийский съезд операторов капитального ремонта прошел в Подмосковье
Unsplash
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Всероссийский съезд операторов капитального ремонта завершился в Подмосковье. Он прошел в восьмой раз.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, Фонд капитального ремонта вышел с предложениями по совершенствованию нормативно-правовых актов. В ведомстве уверены, что инициатива не останется без внимания.

Мероприятие организовали Министерство строительства и ЖКХ России и Ассоциация региональных операторов капремонта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ремонтные работы
21 ноября 2023, 09:42
Тяжелоатлет из Люберец по прозвищу Русский Халк начал подготовку к новой серии рекордов
Наталья Лымарь
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Сергей Агаджанян из Люберец по прозвищу Русский Халк активно готовится к новой серии рекордов. Первый он попробует установить уже 8 декабря в Подмосковье, дальше — международные выступления.

В постановке силовых трюков тяжелоатлету помогают консультанты. Это Сергей Чуприна - рекордсмен мира по сценическому экстриму - и специалисты международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира», а также заслуженный мастер спорта Михаил Палер. Русский Халк говорит, что именно Михаил является автором последних его рекордов. В команде работает также Михаил Шевляков - призер мировых первенств и один из самых сильных людей планеты.

«Благодаря команде, которая меня окружает, мероприятие во дворах Люберец переросло в масштабные акции мирового значения. Как экстремал, я приглашен на чемпионат мира Международной федерацией стронгмена в Абу-Даби 30 марта, где буду устанавливать рекорд мира по сценическому экстриму», - поделился планами Русский Халк.

Заниматься спортом Сергей Агаджанян начал в раннем детстве, с пяти лет. Сначала это были занятия боксом, кикбоксингом, греблей на байдарках, потом и гиревой спорт. Так увлекся, что до сих пор не может остановиться.

«Мой отец занимался легкой атлетикой, и у него были разряды, мама тоже увлекалась этим видом спорта. Конечно, они были для меня примером, к тому же я всегда был большой, даже тучный парень, и мне сложно было это преодолеть. Но я это сделал», - говорит Сергей.

Прозвище «Русский Халк» дали ему иностранцы за мощь и непредсказуемость. Однажды тяжелоатлет взял на буксир целый самолет и одновременно надувал до разрыва грелки. А в прошлом году Сергей тянул сразу три вертолета. Когда этот сюжет вышел на европейском телеканале и собрал массу восторженных комментариев. Впереди - новые достижения и упорная работа на пути к ним.

Декабрьский рекорд Сергей посвятит Дню героев Отечества. Результат зафиксируют 8 декабря в спортивном клубе Люберец. А пока - тренировки.

«То, чем я занимаюсь, не вид спорта. Это трюки, силовые номера, комбинированные силовые рекорды, которые собирают в себе различные направления и экстрим», - рассказывает силач.

«К большим, даже мировым рекордам и трюкам можно готовиться на любой площадке. Главное - было бы желание. За приобретение расходных материалов - медицинских грелок - отдельное спасибо администрации городского округа Люберцы, как и за помощь в организации мероприятий», - отметил рекордсмен.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении заработных плат ведущих спортсменов и тренеров Московской области. Их планируют поднять на 40%.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Ремонтные работы

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