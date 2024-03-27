Шатурским школьникам напомнили правила поведения на железной дороге

Он рассказал школьникам, как правильно себя вести рядом с железнодорожными путями, а также показал обучающие видеоролики.

Детям напомнили о необходимости соблюдения правил поведения и пожарной безопасности в поезде.Также им рассказали, что нельзя играть на платформе, а переходить железнодорожные пути нужно или по пешеходному мостику, или по подземному переходу.

«Проведение подобных мероприятий очень важно, поскольку процент детского травмирования на железной дороге в последнее время сильно вырос», - заявил Регентов.

Просмотр обучающих видео поможет ребятам лучше закрепить полученные знания.

«Необходимо рассказывать ученикам о правилах безопасности», - резюмировал ведущий эксперт.

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Пятиклассникам из второй шатурской школы напомнили правила безопасности на железной дороге.

Познавательный урок провел ведущий эксперт отдела дорожной инфраструктуры администрации городского округа Шатура Никита Регентов.