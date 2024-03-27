27 марта 2024, 01:32

Шатурским школьникам напомнили правила поведения на железной дороге

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Пятиклассникам из второй шатурской школы напомнили правила безопасности на железной дороге. Познавательный урок провел ведущий эксперт отдела дорожной инфраструктуры администрации городского округа Шатура Никита Регентов.

Он рассказал школьникам, как правильно себя вести рядом с железнодорожными путями, а также показал обучающие видеоролики.

Детям напомнили о необходимости соблюдения правил поведения и пожарной безопасности в поезде.Также им рассказали, что нельзя играть на платформе, а переходить железнодорожные пути нужно или по пешеходному мостику, или по подземному переходу.

«Проведение подобных мероприятий очень важно, поскольку процент детского травмирования на железной дороге в последнее время сильно вырос», - заявил Регентов.

Просмотр обучающих видео поможет ребятам лучше закрепить полученные знания.

«Необходимо рассказывать ученикам о правилах безопасности», - резюмировал ведущий эксперт.

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Пятиклассникам из второй шатурской школы напомнили правила безопасности на железной дороге.

Познавательный урок провел ведущий эксперт отдела дорожной инфраструктуры администрации городского округа Шатура Никита Регентов.

Школы Правила Школьники Поезда Шатура
27 марта 2024, 01:59
Студенты из Одинцова присоединились к Всероссийской акции «Цветок надежды»
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Студенты Одинцовского техникума приняли участие во Всероссийской акции «Цветок надежды», посвященной жертвам теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

В ходе акции студенты сделали оригами цветка крокуса, выбранного символом памяти о погибших в теракте, а также сопричастности россиян к этой трагедии. Вместе с ними участвовали советники директора по воспитанию Инна Кузнецова и Наталья Орешкина.

«С помощью знакомого всем цветка, созданного с любовью и заботой, выражаем солидарность людям, чьи близкие пострадали в этой ужасной трагедии», - рассказал один из студентов.

Учебная неделя в техникуме началась с минуты молчания в память о погибших и «Разговоров о важном». Всем обучающимся напомнили, что российский народ реагирует на угрозу безопасности сплоченностью.

Ранее подмосковный Минздрав опубликовал обновленную информацию о пострадавших в теракте , сообщив, что в больницах остается 91 пострадавший.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Россия Студенты Цветы Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 23:50
Уроки электробезопасности провели в школах Одинцова
Министерство энергетики Московской области
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Уроки электробезопасности по теме «Электричество — не игрушка!» прошли в школах Одинцовского городского округа. Специалисты рассказали учащимся 5-7 классов о правилах использования электроприборов.

Ученики получили информацию о свойствах электричества и необходимости соблюдения правил безопасности при работе с электроприборами. В рамках занятий специалисты также провели беседу о высоковольтных линиях электропередач, включая те, что используются на железнодорожных путях.

Для старших классов энергетики организуют экскурсии в филиалы и производственные отделения компании «Мособлэнерго», что помогает учащимся определиться с выбором профессии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в Подмосковье к осени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Электричество Правила
26 марта 2024, 23:23
Системы газоснабжения заменят в 13 многоквартирных домах в Одинцове до конца года
Пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья
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Замену систем газоснабжения проведут в 13 многоквартирных домах Одинцовского округа в 2024 году. Кроме того, в 137 МКД муниципалитета проведут работы по капитальному ремонту.

Как сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, системы автоматического контроля загазованности устанавливаются в каждой квартире в рамках программы капремонта в Московской области, начиная с 2022 года.

В одном из домов в дачном поселке Лесной Городок, по адресу Лесная улица, дом № 10, уже произведена замена системы газоснабжения в соответствии с проектом капитального ремонта. Также была установлена общедомовая система освещения и завершены работы по капитальному ремонту фасада.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово ЖКХ Газ
26 марта 2024, 23:02
Спортсмены из Ступина завоевали 11 наград кубка мира по тхэквондо
Русская федерация развития тхэквондо
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Международный турнир «Кубок Северной Пальмиры» завершился в Санкт-Петербурге. В этом году ему присвоили статус кубка мира по тхэквондо ICTF. Одиннадцать наград в рамках соревнований завоевали спортсмены из Ступина.

Состязания проходили в спортивном комплексе Nova Arena и собрали свыше 600 участников из 25 регионов России и семи стран мира, таких как Армения, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Туркменистан и Новая Зеландия.

Участники турнира соревновались в различных категориях: «Туль» - демонстрация техники, «Массоги» - бои, и «Силовое разбивание» - приемы ударов.

Ступинские спортсмены под руководством тренеров Юлии и Олеся Жуковых показали отличные результаты и выступали от имени межрегиональной физкультурно-спортивной общественной организации «Русская Федерация развития тхэквондо».

Олесь Жуков отметил, что на турнире проводятся отборочные соревнования для составления сборной России, и три спортсменки из Ступино - Юлия Маскаева, Ксения Симонайцева и Таисия Столярова - были включены в состав сборной.

По итогам турнира ступинские спортсмены достигли следующих результатов: Таисия Столярова заняла III место в спарринге и II за технический комплекс, а Юлия Маскаева завоевала III и II места соответственно. Андрей Курашкин и Дмитрий Комаров выиграли серебро и бронзу в своих весовых категориях в спарринге, а Рамиль Якупов получил бронзу за демонстрацию технического комплекса «Туль».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Награды Ступино

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