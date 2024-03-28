Шатурская производственная база получила 2 новых автобуса

Концерт ударных инструментов состоялся в центральной детской школе искусств городского округа Химки. В ходе мероприятия прозвучали произведения патриотической направленности и военные марши, исполненные ударными инструментами как соло, так и в ансамбле.

Директор центральной детской школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская отметила, что команда опытных педагогов с увлечением и профессионализмом занимается обучением игре на ударных инструментах. Она выразила благодарность участникам и зрителям концерта за яркий и запоминающийся вечер, полный ритма и звука.

Инна Монастырская подчеркнула важность обучения игре на ударных инструментах в музыкальном образовании, так как это способствует развитию слуха, чувства ритма и координации движений, что положительно влияет на общее музыкальное развитие детей.

«Сегодня центральная детская школа искусств в Химках служит примером высокого уровня культуры в творческой образовательной системе. Она уже воспитала много поколений одаренных детей, и сейчас в ней обучается свыше 2300 студентов», - подытожил муниципальный депутат Николай Томашов.

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