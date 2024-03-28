Шатурская производственная база получила 2 новых автобуса
Автопарк шатурской производственной базы пополнился двумя новыми автобусами марки Foton. Они отличаются условиями повышенного комфорта и были собраны на заводе «ЛиАЗ».
В начале апреля новые транспортные средства выведут на маршрут. Водители уже успешно прошли стажировку и готовы сесть за руль. Глава округа Алексей Артюхин лично убедился в удобстве управления автобусами.
Ожидается, что в ближайшее время на базу поступит еще один автобус такого же типа. Все три транспортных средства начнут курсировать по маршруту «Рошаль-Шатура-Котельники», обеспечивая пассажиров комфортом во время нескольких часов поездки.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».