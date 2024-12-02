02 декабря 2024, 16:53

SHAMAN рассказал молодежи Подмосковья, считает ли себя талантливым и почему

360.ru
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SHAMAN стал гостем проекта «Мы — будущее. Сила смыслов» в Подмосковье. Молодежь, встретившись с певцом и заслуженным артистом России, спросила его о секрете успеха. Как такового его нет, рассказал он, — за всем стоят только работа и одержимость ею.

SHAMAN стал гостем проекта «Мы - будущее. Сила смыслов» в Подмосковье. Молодежь, встретившись с певцом и заслуженным артистом России, спросила его о секрете успеха. Как такового его нет, рассказал он, - за всем стоят только работа и одержимость ею.

«Потому что общество может надавить: твои друзья, родственники пытаются тебя как-то перенаправить. Особенно когда не получается у тебя много лет. И тебе в этот момент говорят, что, может, попробовать что-то другое», - объяснил SHAMAN.

Музыкальный путь, добавил он, - постоянные гастроли, переезды. Заниматься этим всерьез можно только тогда, когда горишь этим, любишь свое дело.

«Я вчера вернулся из Питера, чуть-чуть поспал. Лицо заспанное. Ты приходишь на мероприятие, люди ждут. Это жизнь ненормального человека. Заниматься этим можно только тогда, когда другого занятия не представляешь. Только так. Никого не слушайте, только себя слушайте, слушайте свое сердце и не обращайте внимания ни на какие советы», - подытожил певец.

Перед выходом исполнителя на сцену с молодежью пообщался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам исполнителя, любимому делу, выбранному в жизни, он посвятил себя с ранних лет.

«Все узнали обо мне в 2022 году, но я с четырех лет на сцене. Ровно через год буду 30 лет как на сцене. Я давно уже при делах, но люди всегда видят верхушку айсберга, а вся основная масса кроется под водой. Всю мою историю становления можно проследить, интернет все помнит. Секретов никаких нет», - поделился исполнитель.

Он разноплановый музыкант и работал в разных жанрах. О талантах SHAMAN рассказал так: «Наконец, в 30 лет Бог, наконец, увидел, сколько ты работаешь. На тебе - песню „Встанем“. Это история большой работы. Секрета нет. Талант? Не думаю, что талант, потому что суперталантливым я себя никогда не мог назвать. И, скорее, есть одно слово - одержимость. Одержимость делом двигала меня, даже когда руки уже опускались. Когда ничего не получается, ты думаешь: „А где брать силы?“ И что-то внутри тебя просто за шиворот поднимало и говорило: „Садись, пиши песни, пробуй то, пробуй это“», - объяснил певец.

В диалоге с ребятами он отметил, насколько важно четко самому себе задавать вопрос: «А действительно ли я занимаюсь тем делом и иду в правильном направлении?»

Музыка Shaman Артисты
02 декабря 2024, 17:35
«Одет не как Шаман, общаюсь как Ярослав». Певец SHAMAN объяснил свой псевдоним
Телеканал «360»
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Подмосковная молодежь встретилась с заслуженным артистом России SHAMAN в доме правительства. Встречу прошла в рамках проекта «Мы — будущее». Юным активистам музыкант рассказал о своем творческом пути и поделился историей своего псевдонима.

Музыкой Ярослав Дронов занимается с раннего детства - на сцене певец уже почти 30 лет. Однако большинство его аудитории появилось в 2022 года, когда он выпустил хит «Встанем». На встрече с молодежью он рассказал о том, как появился псевдоним SHAMAN. По словам музыканта, его вдохновили комментарии слушателей.

«Я всегда хотел взять псевдоним. Сделать так, чтобы разделить жизнь и творческую деятельность. Сейчас я одет не как Шаман, потому что я общаюсь с вами как Ярослав», - поделился он.

Для создания проекта нужно было придумать ему звучное название, которое отражало бы творческую натуру певца. По словам артиста, для этого он изучил комментарии под своими роликами - люди отмечали его «магический» и «гипнотический» голос. Объединив все это в общую картину, Ярослав выбрал подходящий псевдоним.

Встречу с SHAMAN посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он выступил с приветственным словом перед молодежью и пожелал подросткам всегда чувствовать рядом плечо близкого человека.

Волонтеры Молодежь Музыка Shaman
02 декабря 2024, 17:31
Подмосковье на 60% нарастило экспорт фермерских товаров в Саудовскую Аравию
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Подмосковье нарастило экспорт в Саудовскую Аравию на 60% за год. В страну отправляют колбасные изделия, мясо птицы и другие продукты.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, Саудовская Аравия входит в топ-10 крупнейших торговых партнеров Подмосковья. Так, с начала года экспорт увеличился на 60% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

В министерстве добавили, что рост экспорта говядины составил 65,5%, еще на 52% увеличились поставки колбас, на 18,3% - мяса птицы. Кроме того, в страну экспортируют зернобобовые, чай, кофе, корма для животных и многое другое.

Подмосковье активно развивает партнерство с зарубежными компаниями. Так, в ноябре в Саудовской Аравии прошла бизнес-миссия, в которой приняли участие сельскохозяйсвенные предприятия региона.

Экспорт Сельское хозяйство
02 декабря 2024, 17:26
Тендер на капремонт социального центра объявили в Химках
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, а также капитальный ремонт комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» объявили в Подмосковье. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Согласно информации, размещенной в Единой информационной системе закупок , конкурс охватывает ремонт здания 1974 года постройки, расположенного по адресу: Московская область, город Химки, Юбилейный проспект, 10.

Работы проводятся в рамках программы «Социальная защита населения Московской области» и финансируются из регионального бюджета. Завершить реализацию проекта планируется в 2026 году.

Химки конкурсы
02 декабря 2024, 17:07
Хоккеисты «Динамо» обыграли «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ в Мытищах
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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В очередной игре первенства Континентальной хоккейной лиги встретились московское «Динамо» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Матч прошел на «Арене Мытищи».

Московские хоккеисты в первом периоде получили преимущество, забросив до перерыва две шайбы. Во втором периоде Иэн Маккошен забил в ворота «Динамо» ответный гол, но москвичам удалось отыграться. После этого отличился Лукас Локхарт, что позволило динамовцам увеличить отрыв. Однако Ян Дрозг сократил отставание «Куньлунь Ред Стар» до минимума.

В третьем периоде ни одной из команд не удавалось поразить ворота соперника почти до самого финального свиста. На последней минуте основного времени счет удалось сравнять Ярославу Лихачеву, дебютировавшему в составе китайской команды. В итоге матч завершился со счетом 4:4.

В овертайме удача была на стороне «Динамо», которому удалось в результате быстрой атаки вырвать победу со счетом 5:4.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Мытищи Хоккей

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