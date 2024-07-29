29 июля 2024, 17:44

«Шаляпин-фестиваль» пройдет в Сергиевом Посаде 10 августа

Министерство культуры и туризма Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Традиционный «Шаляпин-фестиваль» пройдет в селе Гагино Сергиево-Посадского городского округа 10 августа. Мероприятие состоится на территории храмового комплекса Казанской иконы Божией Матери и будет приурочено к Году семьи.

Для гостей подготовили насыщенную концертную и культурно-просветительскую программу. В числе выступающих - солисты Московского театра оперетты, Московского театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова, а также артисты Московского музыкального театра «Геликон-опера», Народный ансамбль русской песни «Забава» и Ансамбль баянистов Московской областной филармонии «Русский тембр».

В рамках просветительской программы посетители смогут увидеть выставки Российского национального музея музыки, посвященные Михаилу Глинке и истории венчания Федора Шаляпина с Иолой Торнаги. Также запланированы экскурсии, в которых примет участие настоятель Храма Казанской иконы Божией Матери иерей Дионисий Цветков, который проведет встречу на тему «О традиционных духовных ценностях».

Для маленьких гостей подготовили интерактивные занятия, где они смогут познакомиться с народными играми и традиционными русскими инструментами, а также стать частью настоящего оркестра. В течение всего дня будет работать ярмарка народных мастеров. Вечером пройдет кинопоказ документального фильма «Римский-Корсаков. Полёт…», посвященного 180-летию со дня рождения композитора.

Подробную программу фестиваля можно найти на официальном сайте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Музыка Фестивали
29 июля 2024, 18:13
Автоинспекторы в Солнечногорске провели акцию «Безопасный двор»
Читайте нас в: Google Новости
Акция «Безопасный двор» прошла в Солнечногорске. Госавтоинспекторы провели встречу с жителями для профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

«Мы напомнили детям и их родителям, чтобы они были внимательны, не выбегали на дорогу и соблюдали другие правила. У нас бывает активное автомобильное движение во дворах, достаточно много машин паркуется. Родителям также следует разговаривать со своими детьми о правилах безопасности», - отметил временно исполняющий обязанности инспектора по пропаганде дорожного движения отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Павел Терентьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инициаторами акции выступили сотрудники администрации муниципалитета, Госавтоинспекции, 1-го батальона 1-го полка ДПС «Северный» и отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по городскому округу Солнечногорск. Они рассказали юным жителям округа, почему важно соблюдать правила дорожного движения, как вести себя на дорогах и во дворах, а также раздали детям световозвращающие элементы для верхней одежды и рюкзаков.

Дети Солнечногорск ГИБДД Дороги
29 июля 2024, 18:09
Программу «Каникулы в музее» проведут для школьников в Звенигороде в августе
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники Звенигородского музея-заповедника разработали игровую программу для школьников. В августе участников «Каникул в музее» ждут пять дней интеллектуальных игр и экскурсий.

Каждая смена рассчитана на детей в возрасте от восьми до 12 лет. Ребята знакомятся с народными играми, посещают художественные выставки и готовят театральные постановки.

«За время прошлой смены дети приняли участие в экскурсионной прогулке по улицам Московской и Почтовой, побывали на выставке „Преображенная природа“, читали книги Федора Конюхова „Как стать путешественником“ и Жюля Верна „Таинственный остров“. Дети, которые любят чтение больших произведений, после смены берут книги в библиотеке, чтобы прочитать их полностью», - рассказала экскурсовод и методист музея-заповедника Елена Савчак.

Впереди у ребят - выставка «От земли до неба». Там они узнают о мастерах из деревни Шихово, которые делают домры, балалайки и гитары. Следующая смена откроется в августе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Дети Музеи
29 июля 2024, 18:07
Общежитие для студентов МГИМО построят в Одинцове в 2025 году
Минстрой МО
Читайте нас в: Google Новости
Строительство общежития МГИМО началось в Одинцове. В региональном министерстве стройкомплекса уточнили, что завершить все работы планируется в 2025 году.

«На площадке на улице Новоспортивная 37 рабочих и две единицы техники. Ведутся монолитные работы по устройству фундамента здания», - говорится в сообщении.

Согласно проекту, в корпусе обустроят жилые комнаты, кухни, коворкинг, служебно-хозяйственные помещения, а также пространства для отдыха. Прилегающую территорию также благоустроят - там установят малые архитектурные формы и проведут озеленение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Строительство
29 июля 2024, 18:00
Открытая тренировка по самбо прошла в парке «Сосновый Бор» в Дмитрове
Читайте нас в: Google Новости
Открытая тренировка по самбо прошла в парке «Сосновый Бор» в Дмитрове в рамках проектов «Za самбо» и «Самбо в парках!». Более 10 человек изучили приемы борьбы на открытом воздухе.

Мероприятие организовали тренеры школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров». Мастер спорта Александр Бондарь провел открытый урок для воспитанников. Более 10 человек начали с разминки, затем на практике отрабатали удары, болевые приемы и броски.

«Популяризация самбо - важная задача. Все-таки это единоборство в большей степени основано на обороне, а не на атакующих действиях. Оно формирует твердый характер и стойкость, играет важную роль в физическом воспитании: развивает мышцы, гибкость, выносливость, координацию и реакцию», - отметил организатор открытой тренировки по самбо, депутат фракции «Единая Россия», мастер спорта СССР по дзюдо, заслуженный тренер России, директор школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» Андрей Савин.

Развитие спорта - приоритетное направление программы партии «Единая Россия».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дмитров Парки

Новости по теме