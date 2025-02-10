Шахматный турнир прошел в Воскресенске

В турнире приняли участие 20 шахматистов разных возрастных категорий - от семи до 85 лет. В числе участников были как ветераны, так и юные таланты, воспитанники Воскресенского шахматного клуба. Также свои силы испытывали курсанты военно-патриотического клуба «Шторм» под руководством Василия Мусатова.

Соревнование проводилось по швейцарской системе, включающей семь туров, с контролем времени 10 минут на партию и двумя секундами на ход. Особенностью этого турнира стала расстановка фигур по системе шахмат-960, также известной как «шахматы Фишера». Данный формат минимизирует использование заранее заготовленных дебютов, позволяя игрокам с первого хода начать самостоятельную игру.

После трех часов борьбы определился победитель - им стал десятилетний Лев Болотин. На второе и третье места вышли ветераны шахмат Юрий Лешин и Александр Романов. Среди девушек лучшей была признана Осие Хамралиева.

Воскресенский шахматный клуб уже запланировал на 2025 год провести еще несколько турниров в формате «Шахматы-960».