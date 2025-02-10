10 февраля 2025, 16:17

Шахматный турнир прошел в Воскресенске

Читайте нас в: Google Новости

В шахматном клубе Воскресенска прошел турнир «Войнам — интернационалистам посвящается», который организовали в память о подвигах бойцов, погибших в локальных войнах, военных конфликтах и во время специальной военной операции. Мероприятие приурочили к приближающемуся Дню памяти о воинах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В турнире приняли участие 20 шахматистов разных возрастных категорий - от семи до 85 лет. В числе участников были как ветераны, так и юные таланты, воспитанники Воскресенского шахматного клуба. Также свои силы испытывали курсанты военно-патриотического клуба «Шторм» под руководством Василия Мусатова.

Соревнование проводилось по швейцарской системе, включающей семь туров, с контролем времени 10 минут на партию и двумя секундами на ход. Особенностью этого турнира стала расстановка фигур по системе шахмат-960, также известной как «шахматы Фишера». Данный формат минимизирует использование заранее заготовленных дебютов, позволяя игрокам с первого хода начать самостоятельную игру.

После трех часов борьбы определился победитель - им стал десятилетний Лев Болотин. На второе и третье места вышли ветераны шахмат Юрий Лешин и Александр Романов. Среди девушек лучшей была признана Осие Хамралиева.

Воскресенский шахматный клуб уже запланировал на 2025 год провести еще несколько турниров в формате «Шахматы-960».

Спортсмены Дети Воскресенск
10 февраля 2025, 16:48
Парковку обустроят во дворе дома на Комсомольской улице в Реутове
Читайте нас в: Google Новости
В Реутове возобновились выездные встречи администрации с жителями. Горожане могут задать вопросы представителям власти, депутатам и сотрудникам управляющей компании.

На встрече с жителями на улице Комсомольской, 5а обсудили трехлетний план капитального ремонта многоквартирных домов. Специалисты также обратили внимание на то, что по просьбе жителей установили дорожные неровности и зеркало на повороте.

Также во дворе домов № 5 и 5а восстановили освещение на детской площадке. В план работ включили обустройство парковочных карманов, лавочек, дезинфекцию многоквартирных домов, приведение в порядок входных групп и плитки, установку видеокамер. Часть этого перечня выполнят уже в феврале.

В план на 2026–2028 годы вошел дом № 3а на Комсомольской улице. В этот период капитально отремонтируют фасад с заменой оконных и балконных блоков.

Жителям остальных домов объяснили, что для включения в план капитального ремонта необходимо провести собрание собственников жилья на электронной площадке ГИС ЖКХ.

Реутов
10 февраля 2025, 16:46
Спортсменка из Лобни завоевала серебро на чемпионате Европы по дзюдо
Читайте нас в: Google Новости
На чемпионате Европы по дзюдо среди юниоров спортсменка из Лобни Эльвида Гурьева заняла почетное второе место. Это значительное достижение для молодой спортсменки и всей спортивной школы.

Свой путь в спорте она начала в спортивной школе «Академия спорта» под руководством тренера Елены Норициной.

Также в Тверской области состоялись Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, посвященные памяти Героя России генерал-майора Воробьева. Турнир собрал более 500 участников со всей страны. Еще один представитель Лобни, Айдемир Уруджев, завоевал серебряную медаль. Юного спортсмена тренирует Геворг Мосесьян.

Руководство комитета по развитию физической культуры и спорта города Лобня поздравило Эльвиду и Айдемира с высокими результатами и пожелало им новых побед на будущих соревнованиях.

Спортсмены Лобня
10 февраля 2025, 16:43
Прием заявок на премии для молодых ученых начался в Подмосковье
Министертсво инвестиций, промышленности и науки Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Прием заявок на премии губернатора для молодых ученых начался в Подмосковье 10 февраля. Он продлится до 31 марта.

С 10 февраля в Подмосковье пройдет прием заявок на ежегодные премии губернатора для молодых ученых и специалистов. В этом году выплата составит 700 тысяч рублей, рассказали в региональном Мининвесте.

Премии присуждают молодым ученым за достижения и выдающиеся результаты в области науки и технологий, которые обеспечивают продвижение инноваций в экономику и социальную сферу.

«Премия Губернатора Московской области для молодых ученых в регионе работает с 2012 года. За этот период всего было присуждено 190 премий. В 2025 году мы распределим 15 премий среди наиболее выдающихся разработок и достижений подмосковных ученых. Общий объем программы составит 10,5 миллиона рублей. Прием заявок продлится до 31 марта», - сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

В прошлом году премии получили 15 молодых ученых и авторских коллективов. Среди них - сотрудник Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН, кандидат химических наук Азат Акбулатов. Он занимался повышением эффективности солнечных батарей.

Поддержку также получила младший научный сотрудник ИСМАН Арина Бажина, которая разработала технологию получения новых композитных материалов.

Узнать больше о конкурсе можно по ссылке.

Ученые
10 февраля 2025, 16:33
Экологи определили топ-3 округа Подмосковья по качеству воздуха
Министерство экологии и природопользования Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга» с 31 января по 7 февраля совершили 21 выезд в 16 городских округов Подмосковья и изучили качество атмосферного воздуха. Во время исследования специалисты изучили уровень 32 загрязняющих веществ.

Экологи побывали в городских округах Химки, Пушкинский, Мытищи, Щелково, Воскресенск, Балашиха, Егорьевск, Чехов, Луховицы, Орехово-Зуевский, Шатура, Рузский, Лыткарино, Богородский, Люберцы, а также Раменский.

Пробы воздуха отправили на исследования. Специалисты не выявили превышений. Самым чистым на прошлой неделе стал воздух в Химках, Мытищах и Луховицах.

Экология

Новости по теме