Шахматный турнир на кубок главы округа прошел в Балашихе

Соревнования проходили в формате блиц - короткими партиями. Всего было семь туров, контроль по пять минут. После дебютного этапа шахматистов разделили на группы по набранным очкам. И далее победители проходили в последующие туры.

Возраст конкурсантов от шести до 16 лет. Все они - представители четырех крупных шахматных школ города: «Фортиссимо», «Рассвет», «Омега» и «Будущее».

«Это у нас становится традицией и уверен, что мы эту традицию обязательно продолжим. У нас второй турнир, который мы проводим здесь в доме культуры „Кучино“. Проводим, чтобы вы встретились, поиграли и попробовали свои силы», - сказал глава городского Балашиха Сергей Юров.

По итогам соревнований призеров наградили медалями и памятными презентами. Победителю достался кубок. Его завоевал Кирилл Румянцев.

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