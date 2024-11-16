16 ноября 2024, 12:33

Шахматный турнир «Мемориал Юрия Дохояна» начался в Подмосковье

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Шахматный турнир «Мемориал Юрия Дохояна» начался в музее-заповеднике «Горки Ленинские». В соревнованиях принимают участие более 500 спортсменов разных возрастов.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, открыл турнир президент Федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин.

«Это турнир особенный, потому что мы чтим память известного шахматного тренера Юрия Рафаэловича Дохояна, который был тренером многих чемпионов мира. Турнир открыт для всех возрастов - от 4−5 лет до самых взрослых», - отметил Карякин.

Он предложил сделать «Горки Ленинские» основной площадкой шахматного турнира в один из своих визитов.

«Сергей Александрович Карякин приезжал к нам, проводил сеанс одновременной игры. И тогда мы приняли решение собрать здесь большое количество людей, провести фестиваль и открыть на базе музея-заповедника шахматный клуб», - рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

В субботу, 15 ноября, состоялись открытый турнир по блицу и соревнования среди детей. Впереди участников ждут открытый турнир по быстрым шахматам и детские соревнования в этой же дисциплине.

Фестиваль проходит с 15 по 17 ноября в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Спортсмены Дети Фестивали
16 ноября 2024, 00:23
Пленум по вопросам подготовки к 80-летию Великой Победы прошел в Ногинске
Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Расширенный пленум провели в центре культуры имени Калиниченко в Ногинске. На мероприятии ветераны Богородского округа обсудили подготовку к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Ветераны и представители администрации Богородского округа подошли к вопросу подготовки к празднованию юбилея Победы комплексно.

«В первую очередь необходимо работать с молодежью. Передавать им то, что передало нам ушедшее поколение наших ветеранов. А они должны донести до следующих поколений, какой ценой досталась победа», - отметил руководитель Богородского окружного отделения «Боевое Братство» Александр Хатин.

Первичные ветеранские организации уточнили списки участников войны, тружеников тыла, блокадников и узников фашистских концлагерей.

«Мир изменился. Мы защищаем свои идеалы, свои ценности и историю нашей великой России. И в первых рядах - ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции, - сказал депутат Совета депутатов Богородского городского округа Олег Карцов.

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Ветераны Богородский Великая Отечественная война
16 ноября 2024, 00:13
Фундамент нового корпуса гимназии № 6 заложили в Солнечногорске
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Строительство нового корпуса гимназии № 6 продолжается в Солнечногорске. Подрядная организация завершила работы по устройству фундамента.

На строительном объекте работают около 30 специалистов и четыре машины спецтехники. Следующий этапом станет возведение стен нового здания.

Пристройка вместит в себя 300 учеников, в ней обустроят учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, а также столовую с пищеблоком.

«Пристройка поможет перевести детей на обучение в одну смену. Инициативу строительства поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев », - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

На территории школы также построят спортивные и игровые площадки, зоны для общешкольных мероприятий и отдыха. Кроме того, обновят и основное здание гимназии, построенное в 1980 году.

Завершат строительные работы в сентябре 2025 года. Проект реализуют в рамках региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» с финансированием из бюджета Московской области.

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Школы Солнечногорск Строительство
15 ноября 2024, 22:35
Качество содержания дворов проверили еще у трех домов в Чехове
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Заместитель главы городского округа Чехов Денис Разуваев проинспектировал дворы на улице Чехова. Он проверил состояние и качество содержания придомовых территорий, проезжей части и тротуаров.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Денис Разуваев, а также сотрудники Муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство» и Муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство городского округа Чехов» осмотрели дворы вблизи домов № 10, № 12, № 12а на улице Чехова. Отдельное внимание во время обхода уделили проверке состояния пешеходных дорог и проезжей части.

«Во время осмотра улиц выявили недостатки в содержании, которые необходимо устранить в кратчайшие сроки. Ответственным лицам дали указания для выполнения необходимых работ», - сказал Денис Разуваев.

Напомним, что в городском округе Чехов можно направить вопросы, жалобы и просьбы провести те или иные работы напрямую в профильные учреждения: Управление контрольной деятельности доступно по телефону: 7 (49-67) 23-58-36, по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства можно обратиться по номерам: 7 (496) 727-91-10 и 7 (496) 723-00-04, также вопросы от горожан принимают в Муниципальном бюджетном учрежедении «Чеховское благоустройство» по телефону: 7 (800) 300-87-43.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Чехов Дороги
15 ноября 2024, 21:36
Новогодние елки установят в Воскресенске до конца ноября
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В городском округе Воскресенск стартовали работы по установке елок. Всего в муниципалитете появятся 20 новогодних красавиц.

Первую новогоднюю ель установили в селе Федино. Сейчас рабочие монтируют главный символ праздника в деревне Чемодурово, его по традиции разместят на Центральной улице. Подрядчики уже подготовили каркас, на котором закрепляют еловые ветви, затем установят иллюминацию и развесят украшения.

Отметим, что в микрорайонах Воскресенска и населенных пунктах муниципалитета в общей сложности установят 20 елок до конца ноября. Они создадут атмосферу уюта и радости. Это первый этап масштабной подготовки Воскресенска к празднованию Нового года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Новый год Воскресенск

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