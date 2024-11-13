Шахматный фестиваль пройдет в поселке Горки Ленинские с 15 по 17 ноября

Соревнования пройдут на территории музея-заповедника Горки Ленинские, а общий призовой фонд составит 1,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

Директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд отметил, что шахматные партии были одним из самых любимых видов досуга хозяев усадьбы Горки в разные годы, начиная с XIX века. В 2025 году планируется открытие в «Горках Ленинских» шахматного клуба Сергея Карякина.

Фестиваль объединит около 500 участников и предложит четыре турнира по блицу и быстрым шахматам, которые будут проходить по швейцарской системе в 11 туров. Все желающие уже третий год подряд могут свободно посещать занятия шахматного клуба в музее-заповеднике «Горки Ленинские».

«Мы не первый раз встретимся с шахматистами в Горках Ленинских, но впервые фестиваль на площадке музея объединит такое большое количество любителей шахмат. Для меня особенно важно, что это фестиваль памяти замечательного тренера и теоретика, моего наставника, Юрия Рафаэловича Дохояна. Именно под его руководством женская сборная России завоевала золотую медаль всемирной Олимпиады, а мужская - серебряную. Дохоян воспитал несколько поколений гроссмейстеров, удостоился званий сеньор-тренера ФИДЕ и заслуженного тренера России. 26 октября 2024 года ему могло бы исполниться 60 лет», - сообщил Сергей Карякин.

Более подробную информацию о фестивале, который пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские» можно получить по ссылке.

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