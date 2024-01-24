Шахматисты из Звенигорода и Кении сыграют товарищеский турнир в феврале

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Сотрудники администрации Мытищ проверили состояние придомовых территорий городского округа. Вопрос о текущем содержании территории остается на особом контроле местных властей.

Инспекторы проверили дворовые территории жилого комплекса «Пироговская Ривьера». Возникли проблемы с вывозом мусора из-за заполненной парковки и затрудненного проезда техники после снегопада. Сейчас проблема решена с управляющей компанией «Домэлком» - контейнерные площадки были очищены, мусорные отходы вывезены.

Продолжается работа по очистке территорий от снега. Были очищены входные группы, тротуары, домовые проезды. Однако остались замечания по уборке улиц.

Сегодня, 24 января, будет проведена уборка улицы Сурикова, а также очищены детские площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

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