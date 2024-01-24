Шахматисты из Звенигорода и Кении сыграют товарищеский турнир в феврале
Звенигородские шахматисты сразятся со спортсменами из Кении. Турнир пройдет в онлайн формате в начале февраля.
Двухдневный товарищеский турнир между шахматистами Nairobi chess club из Кении и командой Zvenigorod chess club из Одинцовского округа состоится 3 и 4 февраля. По регламенту будет проходить три тура в день.
Желающие смогут наблюдать за ходом игры на странице Zvenigorod chess club. Призеров и лучших игроков наградят памятными дипломами и подарками от партнеров.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».