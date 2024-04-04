Сезонный автобусный маршрут появится в Балашихе с 6 апреля

На новом маршруте будут работать два автобуса малого класса. Первый рейс отходит в 9:15 от остановки «Улица Объединения». Расписание размещено на остановках.

Информацию по маршруту № 31 можно уточнить в Управлении экологии, транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха по телефону 8 (495) 524-14-37. Или в филиале «Мострансавто»: 8 (495) 521-59-79, добавочный - 114802.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, анонсировал реконструкцию Носовихинского шоссе в Балашихе.

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