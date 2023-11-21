21 ноября 2023, 18:20

Сезон танцевальных фестивалей стартовал в Лыткарине

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Сезон танцевальных фестивалей начался в городском округе Лыткарино. На соревнованиях выступят коллективы из Москвы, Подольска, Жуковского и других округов.

Модерн, джаз, контемпорари, авторская хореография - и это далеко не все, что представили в новом сезоне танцевальных фестивалей в Лыткарине. По традиции открытие состоялось осенью и началось с фестиваля современной хореографии «Своя тема». В течение полугода на территории городского округа выступят лучшие коллективы со всей страны.

«Приехали сильные коллективы очень. Для меня лично есть прямо какие-то такие именитые коллективы, как „Ступени“, например», - рассказала педагог творческого коллектива хореографического ансамбля «Веснушки» города Москвы Екатерина Маркунина.

Отметим, что танцевальная площадка объединила 15 коллективов из Москвы, Подольска, Раменского, Жуковского, Люберец и Лыткарина. Лучшие команды подготовили 50 уникальных номеров и два тематических спектакля.

Каждый год на лыткаринской сцене участники пытаются изобрести новую хореографию, а главное - рассказать историю через танец. Также для танцоров подготовили тематические мастер-классы и круглые столы с членами жюри, чтобы ребята не только выступали, но учились чему-то новому.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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Фестивали Лыткарино
21 ноября 2023, 19:57
Лекции по правовой грамотности прошли в Подмосковье по случаю Всемирного дня ребенка
Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области
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Просветительские мероприятия, направленные на повышение уровня правовой грамотности детей, подростков и их законных представителей, прошли на территории Московской области 20 ноября. Лекции проводятся ежегодно по случаю Всемирного дня ребенка.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская подчеркнула, что в рамках мероприятий детям рассказали об истории праздника, о важных документах, принятых в этот день - Декларации и Конвенции о правах ребенка, а также об основных правах и обязанностях детей. Отдельное внимание уделили антикоррупционному законодательству.

«Повышение правовой грамотности наших жителей одно из важных направлений нашей деятельности», - добавила Ирина Фаевская.

Благодаря проведению подобных мероприятий дети и подростки получают возможность более подробно узнать о своих правах и об организациях, которые занимаются их защитой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы-флагманы вывели обучение в Подмосковье на новый уровень.

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Дети
21 ноября 2023, 19:42
Благоустройство Сергиева Посада положительно сказалось на турпотоке в городе
Министерство благоустройство Московской области
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Проекты благоустройства успешно реализовывались на территории Сергиева Посада на протяжении последних лет. Это положительно сказалось на потоке туристов, прибывающих в город. С 2018 года количество посетителей увеличилось с 1,7 миллиона — до более чем 2 миллионов человек в 2022 году.

В 2019 году благоустроили набережную Келарского пруда и Левонапрудную улицу. Их проекты признаны лучшими на всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Обновленная территория находится в историческом центре города возле Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Келарского пруда, который стал популярным местом отдыха для местных жителей. Здесь установили детскую и спортивную площадки, а также провели работы по озеленению прилегающей территории и установили современное освещение.

Отметим, что в 2021 году благоустроили бульвар Кузнецова. Его проект также стал победителем на всероссийском конкурсе. Название бульвара связано с историей Великой Отечественной войны и генералом В. И. Кузнецовым.

Все эти и многие другие проекты благоустройства положительно сказались на привлекательности Сергиева Посада. Город все чаще выбирают для посещения туристы. Кроме того, обновление общественных пространств значительно повысило качество жизни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о комфорте туристов , которые посетят Московскую область во время зимних каникул.

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Благоустройство Сергиев Посад
21 ноября 2023, 18:46
Турнир по дзюдо памяти Вячеслава Сахнова прошел в Лобне
Телеканал «360»
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Турнир по дзюдо памяти сотрудников специальных подразделений силовых структур, погибших при исполнении служебного долга, прошел в Лобне. Его проводят в 10 раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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Поддержать участников пришли педагоги школы № 6, которая носит имя героя Вячеслава Сахнова, его друзья и сослуживцы, а также мама, которая очень гордится тем, что турнир памяти ее сына собирает такое количество участников.

«Я даже хочу сегодня сказать всем родителям спасибо за то, что у них дети занимаются спортом, что они участвуют в соревнованиях. И все приезжают издалека ведь. Большое спасибо им за то, что они делают. И детям пожелать успеха», - обратилась к участникам соревнований мама Вячеслава Сахнова.

На татами вышли юные спортсмены из Москвы, Подмосковья и городов Центрального федерального округа. Такого количества организаторы не ожидали, но сделали все возможное для того, чтобы провести соревнования на самом высоком уровне.

«Большое количество регионов уже традиционно приезжает на этот турнир. Причем, привозят самых сильных ребят. Ну, как вы понимаете, такое расстояние преодолевать, чтобы вести ребят слабых, никакого смысла нет. Великолепные условия. Нам предоставляется городской администрацией это замечательное спортивное сооружение, номер один, я считаю, в городе. Во-вторых, турнир является некоммерческим. Мы традиционно коммерческих турниров не проводим, дети участвуют в нем бесплатно», - рассказал президент клуба «БрандКом-мастерс» Константин Кузнецов.

Он подчеркнул, что средства на проведение соревнований привлекаются за счет предпринимателей города Лобня. Поэтому турнир такой легкий и каждый желающий может приехать побороться без серьезных накладных расходов.

Отметим, что только в клубе «БрандКом-мастерс» занимается 230 ребят. Примерно столько же - в детско-юношеской спортивной школе Лобни. На сегодняшний день дзюдо один из самых безопасных видов единоборств для детей. В нем нет ударов по голове и корпусу, а ребята могут начать заниматься уже в возрасте 3 лет.

Кроме того, это единственный вид восточных единоборств, входящий в программу олимпийских игр. Медали мемориала Сахнова оспаривали более 250 юных спортсменов. Их карьера еще только начинается, но каждого отличает желание быть лучшим, стремление одолеть соперника и постоянно совершенствовать свое мастерство.

«Я пришел в дзюдо, потому что там весело, можно получать всякие медали, кубки и, главное, получать радость», - поделился участник турнира Алексей Кожевников.

После соревнований сильнейшие участники получили медали, грамоты и сладкие подарки. Первое общекомандное место завоевали спортсмены из Дмитрова, на втором месте команда из Владимира, а на третьем ребята из Щелкова.

Спортсмены Лобня
21 ноября 2023, 18:03
Завод соусов и специй в Щелкове расширил производство
Телеканал «360»
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«Русская бакалейная компания» в Щелкове расширила производство соусов и специй и не планирует останавливаться на достигнутом. Она работает на рынке более 20 лет и успела завоевать доверие потребителей.

На предприятии изготавливают пряную корицу, острый перец чили, ароматный чеснок и другие специи. Всего в ассортимент входят более 500 наименований. Одна из главных ценностей продукта - он полностью натуральный, без каких-либо примесей и консервантов.

Сырье для производства привозят со всего мира, в том числе из Азии, Китая и Африки. На заводе его перемалывают в мельницах и потом смешивают в приправы.

«В чем наше преимущество? Наверное, в том, что мы сами его производим, сами готовим приправы, и это позволяет нам, во-первых, поддерживать стабильное качество, стабильный вкус и давать потребителю то, что он хочет», - рассказал директор компании Алексей Дубовой.

Сейчас на заводе завершается реконструкция. В ходе работ полностью заменили коммуникации, построили котельную и подстанцию, а в цехах сделали перепланировку. Благодаря этим работам удалось увеличить производственные мощности в 2,5 раза.

Теперь предприятие ежемесячно выпускает до 1200 тонн готовой продукции. А в мае этого года «Русская бакалейная компания» стала участником национального проекта «Производительность труда».

Отметим, что у компаний, работающих на территории Подмосковья, много возможностей для увеличения производственных мощностей. Речь идет о мерах поддержки бизнеса со стороны правительства.

«Значительное количество средств за счет мер поддержки Московской области производственное предприятие может субсидировать и, соответственно, повысить эффективность своего производства за счет снижения затрат на приобретение оборудования», - рассказал президент союза Торгово-промышленной палаты Московской области.

Сейчас в планах у руководства завода - расширение производства. Новая площадка займет порядка четырех гектаров земли. К 2025 году здесь наладят выпуск соусов, пищевых добавок и помола.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Щелково Заводы

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