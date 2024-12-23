Сезон соревнований по лыжным гонкам открыли в Дмитрове

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Спортсмены приехали из разных городов Подмосковья, а также Москвы, Ульяновска, Твери, Костромы и других.

«Дмитровский округ уделяет большое внимание развитию лыжного спорта. Приятно видеть, что в соревнованиях участвует такое большое количество спортсменов разного возраста и уровня подготовки», - отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Для спортсменов подготовили четыре дистанции в соответствии с возрастом: 1, 3, 5 и 10 километров.

Призеры получили грамоты и медали. Спортсмены из Дмитрова завоевали семь золотых, семь серебряных и девять бронзовых медалей.

Самым юным участником стала Дарья Щербакова 2020 года рождения, а самым опытным - Юрий Перов 1948 года рождения.