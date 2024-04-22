Сезон работы студенческих отрядов начался в Подмосковье

Студентов приняли на предприятии «Малино», объем продукции которого ежегодно достигает более 400 тысяч тонн. В состав компании входят 16 предприятий, ведущих свою деятельность как в Московской, так и в Тульской области.

«Каждый год хозяйства приглашают к себе на работу студенческие отряды, сезон работы которых продлится до конца ноября. Студенты также будут заняты на предприятиях „СПК имени Ленина“ в Луховицком округе, „Северка“ и „Озеры“ в Коломне, „Городище“ в Ступине», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Под руководством опытного менеджера предприятия «Озеры» отряд из Ступинского техникума имени Туманова уже приступил к сортировке картофеля на складах.

Студенты подписали трудовые договоры и получают заработную плату. Предприятие предоставляет бесплатные обеды и ужины, компенсирует затраты на дорогу к месту работы и обратно.

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