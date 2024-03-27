Сезон проката электросамокатов стартовал в Подмосковье

Жителям напомнили, что с 1 марта 2023 года изменились правила дорожного движения: появилась новая категория транспортных средств, для которой ввели новые дорожные знаки.

На самокатах допускается ездить по правому краю дороги, если водителю больше 14 лет и только в том случае, если максимальная скорость на участке дороги не превышает 60 километров в час.

Выезжать на дорогу на самокате можно при отсутствии велосипедной дорожки, обочины, тротуара или если нет возможности двигаться по ним. Перед пешеходными переходами необходимо спешиваться.

Минтранс Подмосковья призывает не использовать электросамокаты в снег, дождь, при отрицательных температурах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году. Он подчеркнул, что соответствующее решение было принято после обращения жителей региона.

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